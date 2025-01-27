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LAÜ’den Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’ne Origami Atölyesi

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Lefke Avrupa Üniversitesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerine yönelik Origami Atölyesi düzenleyerek sanatsal ve yaratıcı öğrenme deneyimi sundu.
LAÜ’den Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’ne Origami Atölyesi

LAÜ’den Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü’ne Origami Atölyesi düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), sanatsal ve yaratıcı faaliyet içeren etkinliklerle öğrencilere yenilikçi öğrenme deneyimleri sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, LAÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tarafından Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine Origami Atölyesi düzenlendi.

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretmen ve öğrencilerinin isteği üzerine İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurdan Özreçberoğlu ve bölüm öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen Origami Atölyesi ile verimli bir çalışma yapıldı.

Origami çocukların ince motor becerilerini geliştirmede etkili bir araçtır

Özreçberoğlu, atölye çalışması ile ilgili bilgiler vererek, “Origami, çocuk gelişimi öğretmenleri için çocukların ince motor becerilerini, el-göz koordinasyonunu ve problem çözme yeteneklerini geliştirmede etkili bir araçtır. Ayrıca, çocukların yaratıcılığını teşvik ederken sabır, odaklanma ve estetik algılarını güçlendirmeye yardımcı olmaktadır” dedi. Bu bağlamda etkinlik kapsamında katılımcıların, hem yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı yakalayarak eğitici ve keyifli anlar yaşadığını belirten Özreçberoğlu, atölye çalışmasının ardından yapılan kuğu, Çocuk Gelişimi Bölümü öğretmen ve öğrencilerine sembolik hatıra olarak hediye edildiğini ifade etti.

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