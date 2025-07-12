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LAÜ’lü Öğrencilerden Gemikonağı Sahiline Temizlik Eli

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LAÜ Turizm Kulübü öğrencileri, “Let’s Clean It Up!” etkinliği kapsamında Gemikonağı sahilini temizleyerek çevre bilincine dikkat çekti. Etkinlikte doğaya katkı sağlayan öğrenciler, bu tür faaliyetlerin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.
LAÜ’lü Öğrencilerden Gemikonağı Sahiline Temizlik Eli

LAÜ’lü öğrenciler çevre temizliği yaptı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Turizm Kulübü öğrencileri tarafından “Let’s Clean It Up!”, “Çevremizi Temiz Tutalım” etkinliği düzenlendi.

Gemikonağı sahil boyu temizlendi

Çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğretim elemanları ve öğrenciler Gemikonağı sahil boyu etrafına yayılmış çöpleri birlikte topladılar. Yoğun öğrenci katılımı ile yapılan çevre temizliği etkinliğinde çevre bilincini oluşturarak bu yöndeki farkındalığın artması sağlandı.

Etkinlik sonrası düşüncelerini paylaşan öğrenciler, çevre temizliği ile doğanın korunmasına katkıda bulundukları için mutlu olduklarını belirterek, çevre için bu tür faaliyetlerin artması gerektiğini vurguladılar.

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