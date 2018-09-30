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LAÜ’nün oryantasyon günleri yoğun ilgi gördü

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Lefke Avrupa Üniversitesi’ninbirçok sosyal ve kültürel etkinliklerin yer aldığı “Oryantasyon Günleri” programındakonser ve gezi etkinlikleri düzenlendi.
LAÜ’nün oryantasyon günleri yoğun ilgi gördü

Lefke Avrupa Üniversitesi’ninbirçok sosyal ve kültürel etkinliklerin yer aldığı “Oryantasyon Günleri” programında konser ve gezi etkinlikleri düzenlendi.

Üniversite yaşamı ile Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak ve öğrencilerin iyi bir motivasyonla eğitim dönemlerine başlamalarını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen programda, adaptasyon konulu seminer dizisi de yer aldı. Öğrencilerin yeni çevrelerini tanımalarını, üniversitenin olanaklarını ve fırsatlarını keşfetmelerini, ilgi ve yeteneklerinin farkına vararak, kendilerine uygun aktivitelere katılmalarını teşfik eden seminerlerde öğrencilere, Kayıt Kabul Öğrenci İşleri, Bilgi İşlem ve Muhasebe Müdürğü ile Öğrenci Dekanlığı tarafından detaylı bilgiler aktarıldı.

Tarihi yerlerin de ziyaret edildiği programda,Lefke ve bölgesine düzenlenen gezilerin yanı sıra yeni öğrenciler,Başkent Lefkoşa’yı ve turistik güzellikleri ile dikkat çeken Girne’yi de rehberler eşliğinde ziyaret ederek bir çok kültürel zenginlikleri yerinde görme ve çevreyi tanıma fırsatı yakaladılar.

Öğrenciler etkinliklerde kaynaşma ve tanışma fırsatı yakaladı

Çok başarılı ve ilgi gören oryantasyon etkinlikleri çerçevesinde, LAÜ’de Nafiz Dölek konseri gerçekleştirildi. Türkiye’de ve Kıbrıs’ta birçok festival ve şenliktesahne alan Nafiz Dölek LAÜ öğrencileri ile bir araya geldi. Konserde güzel bir performans sergileyen Dölek, LAÜ öğrencilerden büyük ilgi gördü.  Konserde öğrenciler ayrıca arkadaşları ile kaynaşma ve tanışma fırsatı yakaladıklar.

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