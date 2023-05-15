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Lefkara Edebiyat Şöleni’nin bir ayağı LAÜ’de gerçekleştirildi

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Lefkara Edebiyat Şöleni’nin bir ayağı LAÜ’de gerçekleştirildi
Lefkara Edebiyat Şöleni’nin bir ayağı LAÜ’de gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Gençlik ve Spor Koordinatörlüğü, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Damla Derneği, Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığı, KKTC MEB, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Kampüsü iş birliğinde KKTC genelinde düzenlenen “Lefkara Edebiyat Şöleni”nin bir ayağı LAÜ’de gerçekleştirildi.

    Şölene TC ve KKTC’den akademisyen, şair ve yazarlar katılım gösterdi. Şölenin KKTC üniversiteleri ayağı kapsamında, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde düzenlenen organizasyonunda LAÜ akademsiyeni Prof. Dr. Oğuz Karakartal ve Türkiye şairlerinden Ömer Korkmaz’ın sunumları yer aldı.

   LAÜ öğrencilerinin ve ilgililerin katılımıyla yoğun geçen etkinlikte, Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Kıbrıs Türk öykücülüğü üzerinde durdu. Ömer Korkmaz ise, şiirde ideal insan tipi nasıldır başlığıyla bir sunum yaptı. Korkmaz, konuşmasında tarihi süreç içinde değişen aydın ve ideal insan tiplerinin neler olduğunu edebiyattan hareketle dinleyicilerle paylaştı.

Etkinlik öğrencilerin sorularının ardından teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

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