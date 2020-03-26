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Lefke Belediyesi, Yardım Paketleri Hazırladı

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Lefke Belediyesi, Yardım Paketleri Hazırladı
Lefke Belediyesi, Yardım Paketleri Hazırladı

Lefke Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik güçlük içresinde olan bölge halkına gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapmak için hem belediyenin öz kaynakları hem de bazı yardımsever kişi ve kurumların katkılarıyla yardım paketleri hazırladığını açıkladı.

Belediye Başkanı Aziz Kaya, tüm ihtiyaçları kapsayacak şekilde planlanan yardım paketlerinin, yarından itibaren hafta sonu da çalışarak dağıtılacağını bildirdi.

Kaya yazılı açıklamasında, "Gerek köy muhtarlarının önerisi gerekse bizim elimizdeki kayıt sistemine güvenerek gerçekten ihtiyaçlı kişilere bu yardım paketlerinin ulaşabilmesi için günlerce çalışarak listelerimizi oluşturduk. Her ne kadar bu dönemde birçok insanın ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunun idrakinde olmamıza rağmen tüm herkese yetişebilmemiz mümkün olamayacaktır. Ancak elimizdeki sınırlı kaynakları en verimli bir şekilde kullanmaya çalışarak en adil dağıtımı yapmaya çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, halka yapacakları yardımlara katkıda bulunan  kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Yardım yapmak isteyen ve ulaşamadıkları kişilerin de kampanyaya destek vereceğine inanç belirten Kaya, "Bu nedenle kampanyamıza katılarak daha çok ihtiyaçlı insanımıza yardım yapabileceğimizi de belirtmek isterim.
Yardım paketlerinin hazırlanması için göreve çağırdığımız ve özverili bir şekilde çalışan tüm personellerime de halkımız adına teşekkürü bir borç bilirim. Bu kampanyanın görünmez kahramanları da alkışı hak edenler arasındadır" dedi.

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