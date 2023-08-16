Lefke Belediyesi’ni, Halkın Kıyıya Erişim Hakkını Engelleyen İşletmelere Karşı Göreve Çağırıyoruz!

2018 yılında Anayasal haklarını kullanarak “denize ücretsiz gireceklerini, hizmetlerden yararlanmayacaklarını” belirten halka “anayasayı tanımadığını” söyleyerek kül tablası, yumruk, sandalye ve ağaç bıçkısıyla saldıran ardından trafikte de taciz ve küfür eden Mardinli Restoran işletme sahiplerinin, halkın kıyılara erişim hakkını ücrete tabi tutmaya çalıştıkları, ücret ödemeyenlere ise engel oldukları sosyal medyaya yansımaya devam etmektedir.

Kamuya ait olan kıyının sahibi gibi davranan bu işletmeye ne gelmiş geçmiş hükümetler ne de yasalarla denetim görevi yüklenmiş olan Lefke Belediyesi müdahale etmektedir.

Plajların Kullanım ve Denenetimi Yasası’na göre belediye sınırlarında bulunan plajların denetimi belediyelerce yapılmalıdır.

Kamu malını, yıllardır türlü şiddet, taciz ve zorbalıkla gerçek sahibi olan halka haram eden, halkın Anayasal hakkını gasp eden Mardinli Restoran’a gerekli yaptırımları uygulaması için CTP’li Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı göreve davet ederiz.