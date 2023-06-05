Lefke Bölgesi STÖ Platformu: Maden atıklarıyla yaşamak Lefkelilerin kaderi değildir

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörlüğü tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, birçok çevre sorununun yanı sıra Lefke’deki CMC maden atıkları konusuna da değinilerek, maden atıkları ile yaşamanın Lefkelilerin kaderi olmadığı, Lefkelilerin bir gün bile maden atıklarıyla yaşamaya tahammülü kalmadığı vurgulandı.

Açıklamada, “5 Haziran Dünya Çevre Gününe ormanlarımızın yandığı, çöplerimizin için için ateşlenip tüttüğü, elektrik santrallarımızın bacasının zehir saçtığı bir ortamda giriyoruz” denilerek, ülkenin ağaçlanıp yeşertilemediği ve belediyelerin çöp sorununun sürdüğü eleştirisinde bulunuldu.