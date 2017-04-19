 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.562
  • Altın 151,860
  • Dolar 3,6739
  • Euro 3,9418
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAUsta oyuncu hayatını kaybetti!

Lefke bölgesinde pazar “Çilek & Doğa Yürüyüşü” adlı etkinlik var

» »
Lefke bölgesinde pazar “Çilek & Doğa Yürüyüşü” adlı etkinlik var
Birlikten yapılan açıklamaya göre yürüyüş, saat 10.00’da Erson Hocanın Organik Çiftliği’nden başlayacak. Etkinlikle ilgili bilgi almak için 0533 861 5304 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.

Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği; Lefke Belediyesi, Lefke Turizm Derneği, Yeşilırmak Muhtarlığı ve Erson Hocanın Organik Çiftliği işbirliğinde, Pazar günü, Erson Hocanın Organik Çiftliği-Yörükköy-Günebakan-Eski Günebakan-Yeşilırmak- Erson Hocanın Organik Çiftliği güzergahında “Çilek & Doğa Yürüyüşü” adlı etkinlik gerçekleştiriyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre yürüyüş, saat 10.00’da Erson Hocanın Organik Çiftliği’nden başlayacak. Etkinlikle ilgili bilgi almak için 0533 861 5304 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Lefke'de yangın!20 Mart 2017 Pazartesi 16:09
  • Erhürman LAÜ Rektörü Yükselen’le görüştü13 Şubat 2017 Pazartesi 14:50
  • CTP’den bir heyet Lefke’yi ziyaret etti12 Şubat 2017 Pazar 14:29
  • Erhürman Lefke’den seslendi10 Şubat 2017 Cuma 15:12
  • LAÜ Özel Eğitim Alanında Yetkin Akademisyenler Yetiştiriyor08 Şubat 2017 Çarşamba 15:15
  • Lefke’de “1948 Büyük Maden Grevi” konferans ve belgesel gösterimi28 Ocak 2017 Cumartesi 15:04
  • LEKAD: “Erdoğan’ın Kıbrıs’la ilgili sözlerinden güven duyduk, mutlu olduk”14 Ocak 2017 Cumartesi 15:03
  • Lefke Belediyesi yılbaşı etkinlikleri düzenledi29 Aralık 2016 Perşembe 14:39
  • Başbakan Özgürgün, bugün Lefke’de halka buluşuyor28 Aralık 2016 Çarşamba 11:27
  • Lefke artık bir ilçe!22 Aralık 2016 Perşembe 14:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti