Lefke bölgesinde pazar “Çilek & Doğa Yürüyüşü” adlı etkinlik var

Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği; Lefke Belediyesi, Lefke Turizm Derneği, Yeşilırmak Muhtarlığı ve Erson Hocanın Organik Çiftliği işbirliğinde, Pazar günü, Erson Hocanın Organik Çiftliği-Yörükköy-Günebakan-Eski Günebakan-Yeşilırmak- Erson Hocanın Organik Çiftliği güzergahında “Çilek & Doğa Yürüyüşü” adlı etkinlik gerçekleştiriyor.
Birlikten yapılan açıklamaya göre yürüyüş, saat 10.00’da Erson Hocanın Organik Çiftliği’nden başlayacak. Etkinlikle ilgili bilgi almak için 0533 861 5304 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.
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