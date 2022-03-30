Lefke Bölgesinde Yarın Elektrik Kesintisi Var

Lefke bölgesinde yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle kısa süreli elektrik kesintileri olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, 09:00 ile yaklaşık 10:30 saatleri arasında; Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına elektrik verilemeyecek.

Öte yandan 10:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında ise; Denizli ve Gemikonağı’na elektrik verilemeyecek.