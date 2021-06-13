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Lefke Ceviz Festivali Covid Önlemleri Altında Bugün Yapılıyor

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Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi iş birliğinde 11. Lefke Ceviz Festivali gerçekleştirilecek.
Lefke Ceviz Festivali Covid Önlemleri Altında Bugün Yapılıyor

Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi iş birliğinde 11. Lefke Ceviz Festivali gerçekleştirilecek.

Saat 10.00’da açılış konuşmalarıyla başlayacak festivalde sırasıyla Lefke Belediyesi Halk Dansları Ekibi gösterisi, Mehmet Geçit’in konseri, müzik dinletisi, Pembe Coşkun konseri yer alacak.

Saat 14.30’da rehber eşliğinde Lefke tanıtım turu düzenlenecek. Ardından Buğra Koççat konseri, LAÜ ekiplerinin gösterisi ve konseri ile sürecek festival, Grup SOS’in konseriyle tamamlanacak.

Festival kapsamında Lefke’ye gelenler, yöresel alışverişin yanında, Atilla Karaderi’nin fotoğraf sergisini, Cittaslow Lefke kasabasını, köylerini, Lefke’nin tarihi ve kültürel dokusunu, Lefke duvarlarına yapılan üç duvar resmini, Bağlıköy kavşağındaki Muflon heykelini ve Soli Afrodit heykelini görme şansına sahip olacak.

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