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Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği açıklama yaptı

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Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği açıklama yaptı
Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği açıklama yaptı

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği'nin yaptığı açıklama;

Kamu Oyunun Bilgisine

Günümüzde sadece Lefke Belediyesi’nin sorunu olmayan çöp depolama alanlarında yaşanan sorunlar hepimizin gündemindedir. Güngör çöp depolama alanının hizmet dışı kalmasının ardından birçok belediye ve vatandaş bu olaydan olumsuz olarak etkilenmektedir. Ülkenin her yerinden hergün yanan çöp alanları ile ilgili haberler okumaktayız. Yaşanan sorunlar toplum sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir. Merkezi Hükümet tarafından alınan önlemlerin ise bu konudaki sorunların çözülmesi noktasında yetersiz kaldığı görülmektedir.  

 1992 yılında faaliyete geçen ve günümüzde çöp depolama alanı olarak kullanılan Lefke Çöp Depolama alanı, 2022 Haziran ayından itibaren belirli dönemlerde çöp yanma olayları devam etmektedir.  Konu ile ilgili Lefke Belediyesi yanan alanlara gerekli müdaheleri yaparak, bu alanlar ile ilgili önlem almaya çalıştığı gözlemlenmektedir. Bunun yanında, düzenli olarak toplanan çöplerin ıslahı da belediye ekipleri tarafından yapılmaktadır.  Fakat, yapılan çalışmalar çöpte meydana gelen yanma olaylarını maalesef sonlandıramadı. Yaşanan sorunların bilimsel bir zeminde değerlendirilmesi gerektiğine inanmaktayız. Konu ile ilgili gerekli tüm adımların atılması ve önlemlerin alınmasına yönelik; Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Biyologlar Derneği ve Lefke Belediyesi bir araya gelerek ilk değerlendirme toplantısının yarın yapılacağını bilginize sunarız.

Münevver Ebedi

Başkan

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu (a)

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