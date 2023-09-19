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Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Temizlik Kampanyası düzenliyor

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Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Temizlik Kampanyası düzenliyor
Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Temizlik Kampanyası düzenliyor

İşte dernekten yapılan açıklama;

Bu Dünya Hepimizin” sloganı ile yola çıkan Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Lefke ve Köyleri’nde Çevre Temizlik kampanyalarına Gaziveren Köyü ile başlıyor. Let’s Do İt Cyprus!, Yeşil Barış Hareketi, Gaziverenliler Derneği ve Lefke Belediyesi’nin destek vereceği çöp toplama etkinliği 24 Eylül Pazar günü Gaziveren de yapılıyor.   Sürdürülebilir bir çevre ve yaşanabilir  bir dünya için tüm duyarlı Sivil Toplum Örgütleri ve vatandaşlarımız ile Gaziveren'de buluşalım.  

 

İyi Çalışmalar,

Münevver Ebedi

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu (a)

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