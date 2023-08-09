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Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nde Yeni Dönem

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Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nde Yeni Dönem
Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nde Yeni Dönem

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Genel Kurulu yapıldı. 05 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Genel Kurulda göreve Münevver Ebedi Çakmak geldi.

Gençlerden oluşan bir ekip ile yola çıkan yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri; Melek Mestan- Genel Sekreter, Öykü Kaya- Yazman, Salahi Uğraşoğlu- Mali İşler Sorumlusu, Buğçe Behiye Atakan- Veznedar, Fethi İlktuğ-Medya ve Halkla İlişkiler, Ayşe Yükselir Burçel- Sosyal İşler Sorumlusu, Sıdıka Gökçebağ- Tanıtma İşleri Sorumlusu, Nihal Bayır- Çevre Araştırma İşleri Sorumlusu, Şenay Saygıer- Engelli Hakları Sorumlusu, Dudu Karaç- Eğitim Sorumlusu, Anıl Görkem- Proje Araştırma Sorumlusu, Pembe Coşkun- Gençlik ve Çocuk Kulübü Sorumlusu ve Burcu Kurtcepe-Faal Üye olarak görev almışlardır.

Yeni ve genç bir ekip ile yola çıkan yeni Yönetim Kurulu, Lefke ve Köylerinde çevre bilincinin artırılması, doğal hayatın korunması, Lefke ve Köylerinde varolan çevre sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalar yürütmenin yanında, gençler ve çocuklara yönelik sanat ve atölye çalışmalarına yer vererek toplumda daha aktif bir tutum sergilemeyi hedeflemektedir. 

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