Lefke Duvar resimleri ile daha da güzelleşti

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş Lefke’de çalışmaları tamamlanan duvar resimleri ile ilgili Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Soli Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş Lefke’de çalışmaları tamamlanan duvar resimleri ile ilgili Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Soli Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Karlıtaş, “Kıbrıs Adasının kuzey batısında yer alan Lefke, tarih süreci boyunca, temiz havası, huzurlu ortamı, yeşilliği, bol su kaynakları ve çevresindeki bakır maden yataklarından dolayı bir çok medeniyet tarafından hep tercih sebebi olmuştur. Lefke İlçesinde ziyarete değer, çok sayıda tarihi, kültürel ve doğal güzellikler yer almaktadır” diyerek bölgedeki, çekim noktalarına, çalışmaları tamamlanan üç duvar resminin de dahil olduğunu belirtti.

MUFLON – SOLİ VE LEFKE ANA TEMA OLARAK SEÇİLDİ

Karlıtaş Lefke'deki üç duvara yapılan duvar resimlerinin ( mural) anlamlarını ise şu şekilde açıkladı;

LEFKE YAZISI: Lefke’nin üretimi, tarımsal ürünleri, portakalı, yeşili, Cittaslow üyeliği, ilçedeki en eski yerleşim Petra Tou Limnidi, bakır madeni, kentin Osmanlı eserleri olan su kemerleri ve konaklarını içeren çalışma, LEFKE yazıları ile yazıldı. SOLİ: Bölge tarihi için çok önemli olan, Kıbrıs Adasındaki antik şehir krallıklarından biri olan Soli Antik Kenti, konumu, tiyatrosu, Kıbrıs doğumlu olduğu var sayılan, kentin kuruluşu ile adı özdeşleşen, M.Ö 6.yy’da yaşayan filozof Solon tasarlandı. MUFLON: Doğa teması önde tutularak, Kıbrıs endemiği muflon ( Ovis Gmelini Opion ) çizimi çok etkili bir duruş olarak tasarlandı.

Lefke'deki üç duvara yapılan, duvar resimleri ( mural ) çalışmalarının, Lefke ilçesinde bir ilk olarak, fark ve heyecan yarattığını dile getiren Karlıtaş bölge halkı ve LAÜ öğrencileri tarafından da ilgi gördüğünü belirtti. Karlıtaş, Lefke Turizm Derneği ve Kıbrıs Doğa Dostları Derneği işbirliğinde yürütülen, Avrupa Birliği ( A.B ) “İki Toplumlu Diyalog Projesi” kapsamında, Yuka Blend tasarımları uygularken, Lefke Belediyesi ve bölgedeki diğer kurumlardan da lojistik destek sağladığını belirterek, Lefke ilçesi için fark yaratan çalışmaların devam edileceğini ifade etti.