  • BIST 7665.66
  • Altın 1650.737
  • Dolar 27.0814
  • Euro 29.4696
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 38 °C
SON DAKİKAYaz aylarında varisten korunmak için 10 öneri

Lefke'de çöp depolama alanında incelemede bulundular

» »
Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği ile KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Biyologlar Derneği ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya çöp depolama alanında incelemede bulundu.
Lefke'de çöp depolama alanında incelemede bulundular

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nin çağrısı ile bir araya gelen KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Biyologlar Derneği ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya çöp depolama alanında incelemede bulundu. Aziz Kaya bu alan ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. İnceleme sonrasında bir araya gelen heyet, son zamanlarda yaşanan çöplük yangınlarının sebepleri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Alınan karara göre her bir Sivil Toplum Örgütü konu hakkında bilimsel bir rapor hazırlayacak.

Hazırlanacak olan raporlar; Mevcut çöp depolama alanında meydana gelen yangınların sebepleri ve meydana gelebilecek olası yangınların önüne geçilmesi ile ilgili alınan tedbirler ve alanın rehabilitasyonu ile ilgili detayları içerecektir. Heyet sonrasında, 8 Eylül’de tekrardan bir araya gelip hazırlanan raporları birleştirilip kamuoyunun bilgisine sunacaktır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Tecavüzi Alet Bulundurma03 Temmuz 2023 Pazartesi 12:19
  • Kayıp Şahıs07 Haziran 2023 Çarşamba 14:01
  • Lefke Bölgesi STÖ Platformu: Maden atıklarıyla yaşamak Lefkelilerin kaderi değildir05 Haziran 2023 Pazartesi 17:35
  • Lefke bölgesinde elektrik kesintisi yaşanıyor29 Mayıs 2023 Pazartesi 08:25
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke’deydi28 Mayıs 2023 Pazar 13:19
  • Hüseyin Yükselen hayatını kaybetti28 Mayıs 2023 Pazar 10:59
  • Lefke'de Hırsızlık!27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:47
  • Tatar: Kıbrıslı Türklerin görmezden gelinmesinin büyük haksızlık10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:40
  • Lefke Belediyesi'nden yardım çağrısı05 Mayıs 2023 Cuma 16:45
  • “Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, CTP’yi aradı mı?18 Nisan 2023 Salı 14:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti