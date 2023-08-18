Lefke'de çöp depolama alanında incelemede bulundular

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nin çağrısı ile bir araya gelen KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Biyologlar Derneği ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya çöp depolama alanında incelemede bulundu. Aziz Kaya bu alan ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. İnceleme sonrasında bir araya gelen heyet, son zamanlarda yaşanan çöplük yangınlarının sebepleri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Alınan karara göre her bir Sivil Toplum Örgütü konu hakkında bilimsel bir rapor hazırlayacak.

Hazırlanacak olan raporlar; Mevcut çöp depolama alanında meydana gelen yangınların sebepleri ve meydana gelebilecek olası yangınların önüne geçilmesi ile ilgili alınan tedbirler ve alanın rehabilitasyonu ile ilgili detayları içerecektir. Heyet sonrasında, 8 Eylül’de tekrardan bir araya gelip hazırlanan raporları birleştirilip kamuoyunun bilgisine sunacaktır.