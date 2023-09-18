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Lefke'de çöp yangınları konuşuldu

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Bir araya gelen komite temsilcileri tarafından hazırlanan çöp yangınlarının sebepleri ve önlenmesi ile ilgili raporlar değerlendirildi.
Lefke'de çöp yangınları konuşuldu

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nin çağrısı ile bir araya gelen KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Biyologlar Derneği, Yeşil Barış Hareketi ve Lefke Belediysi’nin katılımı ile oluşturulan Komite 13 Eylül tarihinde ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Bir araya gelen komite temsilcileri tarafından hazırlanan çöp yangınlarının sebepleri ve önlenmesi ile ilgili raporlar değerlendirildi. Farklı disiplinlerin bir araya gelmesi ile hazırlanan ortak rapor sonrasında çöp yangınlarının minimum seviyeye indirilmesi ile ilgili Vilanjör atıklarının arıtılması ile ilgili bir arıtma sisteminin kurulması ve evsel atıkların depolanacağı alandan ayrılması konusunda fizibilite çalışmalarının başlatılmıştır. Bunun yanında evsel atıkların depolanacağı alanlarda da gaz çıkışının sağlanması ve iklimlendirme ile ilgili ayrı bir çalışmanın yapılması gerektiği konusunda komite mutabık olmuş ve bu yöndeki çalışmalarınıa başlamıştır.

Hazırlanacak olan ortak fizibilite raporlarının sonrasında ulusal ve uluslararası paydaşlara bir proje sunulmasına ve bu yönde yatırım yapılması ile ilgli çalışmaların başlanmasına karar verilmiştir.

Orta vadede bu çalışmalar ile bu sorunun minimum seviyede çözüm getirerek bu sorunların ortadan kalkması ve halk sağlığına olan etkilerinin sona ermesi hedeflenmektedir. Dün akşam meydana gelen yangın neticesinde yapılan çalışmalar komitemiz tarafından takip edilmekte ve gerek Lefke Belediyesi gerek diğer paydaşlarımız ile birlikte durum değerlendirilmektedir. Sorunun tamammen ortadan kaldırılması için bilimsel veriler ile yolumuza devam edeceğimizi kamu oyu ile paylaşır, çalışmalarımızın bu yönde devam edeceğini, yaşanan bu üzücü olayların tekrar etmemesi için üzerimize düşen sorumlulukların farkında olduğumuzu bildirmek isteriz.

 

 

Münevver Ebedi 

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği(a)

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