Lefke'de ses ve ADSL hizmetlerinde kesinti olacak...

Lefke’de bazı bölgelerin ses ve ADSL hizmetlerinde pazartesi ve salı günleri kesinti olacak.

Telekomünikasyon Dairesi, pazartesi ve salı günleri Lefke’de bazı bölgelerin ses ve ADSL hizmetlerinde belirli aralıklarla kesintiler olacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, Lefke'de yapılacak saha dolabı yenileme çalışmasından dolayı pazartesi ve salı günleri Lefke Telekomünikasyon Dairesi Santralı bölgesinde ve Atatürk Caddesinde ses ve ADSL hizmetlerinde belirli aralıklarla kesintiler olacağı bildirildi.