Lefke'nin yavaşlığını simgeliyor

Cittaslow kenti Lefke'ye, Sevcan Çerkez'in yaptığı "salyangoz" heykeli dikili

Cittaslow ağına katılan Lefke’nin girişinde bulunan Gemikonağı Çemberine, sakinliği, yavaşlığı temsil eden ve cittaslow simgesi olan salyangoz heykeli dikildi.

Lefke 8. Yafa Portakal Şöleni etkinlikleri kapsamında, heykel sanatçısı Sevcan Çerkez tarafından yapılan heykelin açılışı töreni yapıldı.

Açılışta söz alan Cittaslow Teknik Koordinatörü Hasan Karlıtaş, Lefke’nin geleceğinin turizm, eğitim ve üretimde olduğunu belirterek, cittaslow markasının turizm hedeflerinin yakalanmasında bir fırsat olduğunu söyledi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da cittaslow logosu salyangozun çok ince düşünülerek seçildiğine vurgu yaparak, Kasım 2015’ten itibaren Lefke’nin bir cittaslow kenti olduğunu ve bu figürü Lefke’ye taşımak istediklerini anlattı.

Lefke Kaymakamı Halil Çorba da Lefke’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin turizm açısından çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, Lefke’nin bundan sonra daha güzel günler göreceğine inanç belirtti.

Sanatçı Sevcan Çerkez de ülkemizde sokak heykellerinin eksikliğine dikkat çekerek, böyle bir projede yer almaktan onur duyduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi ve sanatçı Sevcan Çerkez’e Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.