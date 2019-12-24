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Lefkoşa - Mağusa yolunda büyük kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

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Lefkoşa - Mağusa yolunda büyük kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
Lefkoşa - Mağusa yolunda büyük kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Bu sabah saat 07:45 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Hüseyin Yusuf Erçika (E-59), yönetimindeki KB 685 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu yol kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinden karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru gelmekte olan Esra Korcan (K-41) yönetimindeki JS 170 plakalı araç ile ile çarpışmışlardır.

 

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Kaza sonucu JS 170 plakalı araç sürücüsü Esra Korcan olay yerinde yaşamı yitirmiştir. Hüseyin Yusuf Erçika ise kontrol maksatlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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