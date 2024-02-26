Lefkoşa'da Bina Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar Olayıyla İlgili Tutuklama

Lefkoşa'da Bina Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar Olayıyla İlgili Gelişme

25 Şubat 2024 tarihinde, saat 15.00 sıralarında Lefkoşa'da, Şht Salih Cibir Sokak üzerinde yaşanan olayda, F.D. (E-52) adlı şüpheli, iki boş binaya girmek amacıyla pencereleri kırarak kasti hasara sebep oldu. Ardından içeri girerek, bina içerisinde bulunan tüm elektrik kablolarını hasara uğratarak söktü ve metal ev eşyalarıyla birlikte binadan dışarıya çıkararak hırsızlık gerçekleştirdiği tespit edildi.

Bahse konu şüpheli, polis tarafından tutuklanmış olup, soruşturma işlemleri devam etmektedir. Bu tür suçların önlenmesi ve suçluların adalete teslim edilmesi için polis yetkilileri, titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir.