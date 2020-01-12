Lefkoşa’da da bir kişi yüksekten düşerek hafif yaralandı.

Dün saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi 1. Sokak üzerinde, Ramazan İNAN (E-23), bir binanın tavanında sandviç panel inşası yaptığı sırada konu binanın yardımcı odası üzerinde bulunan çinkonun çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek hafif şekilde yaralanmıştır.
Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
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