  • BIST 118.664
  • Altın 295,115
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Lefkoşa’da da bir kişi yüksekten düşerek hafif yaralandı

» »
Lefkoşa’da da bir kişi yüksekten düşerek hafif yaralandı.
Lefkoşa’da da bir kişi yüksekten düşerek hafif yaralandı

Dün saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi 1. Sokak üzerinde, Ramazan İNAN (E-23), bir binanın tavanında sandviç panel inşası yaptığı sırada konu binanın yardımcı odası üzerinde bulunan çinkonun çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek hafif şekilde yaralanmıştır.

Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Hidrokarbon gerilimini endişeyle izliyorum”12 Ocak 2020 Pazar 10:02
  • Bakan'dan Kıbrıs açıklaması: Bir ayda bitirin talimatı verdim11 Ocak 2020 Cumartesi 17:05
  • YDP heyeti UBP’yi ziyaret etti11 Ocak 2020 Cumartesi 14:44
  • Bağımsızlık Yolu : Patlayan Boru Hattı ile ilgili Kamuoyu Aydınlatılsın11 Ocak 2020 Cumartesi 14:28
  • ABD yavuz hırsız gibi: "Irak'tan çekilmiyoruz"11 Ocak 2020 Cumartesi 14:13
  • Şehit Mustafa Orhan belgeseli dün akşam ilk kez gösterildi11 Ocak 2020 Cumartesi 13:20
  • Akıncı: Attığımız her adımda, yaptığımız her eylemde o eylem ve adımın daha sonra neler getireceğini görüp hesaplayabilmek önemlidir11 Ocak 2020 Cumartesi 13:09
  • Yedildalga’da 4 gencin kaldığı evde uyuşturucu bulundu11 Ocak 2020 Cumartesi 13:01
  • "Asrın Projesi"ndeki patlama Rum basınında11 Ocak 2020 Cumartesi 12:44
  • Turizm Şurası Girne'de başladı11 Ocak 2020 Cumartesi 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti