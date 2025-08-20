  • BIST 11082.95
  • Altın 4381.884
  • Dolar 40.9213
  • Euro 47.679
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKATrump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

Lefkoşa'da feci kaza... 3 Çocuğun hayati tehlikesi var...

» »
Lefkoşa’da üçü ağır toplam 8 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklanan zanlı C.A, mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa'da feci kaza... 3 Çocuğun hayati tehlikesi var...

Trafik Şubesi’nde görev yapan polis memuru Nuri Hundal mahkemede olguları aktardı.

Hundal, 19 Ağustos 2025 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa’da Akasya sokak üzerinde, Yeşim Avcı’nın (K-41) yönetimindeki YY 345 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru  seyrettiği sırada Şehit Ecvet Yusuf Caddesi kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz şekilde anayola giriş yaparak yolun  karşısında bulunan Şehit Hüsnü Mustafa Sokağa giriş yapmak için düz devam ettiği sırada,  solundan Şehit Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyreden C.A (E-36) yönetimindeki ZD 809 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını anlattı

Polis, çarpışmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde savrulan YY 345 plakalı aracın, kaldırım üzerine çıkarak bir işyerinin duvarı ile cam vitrinine de çarptığını kaydetti.

Polis, kaza sonucu YY 345 plakalı araç sürücüsü Yeşim Avcı ile araçta yolcu olarak bulunan Masal Demirtaş (4), Murat Demirtaş (11), Elif Demirtaş (14), Ada Demirtaş (15), Melek Demirtaş (26) ve ZD 809 pla-kalı araç sürücüsü C.A ile araçta yolcu olarak bulunan Yıldırım Şimşek (E-28) yaralandığını kaydetti. Polis,  yaralılardan Melek Demirtaş kafa travması nedeniyle yoğun bakımda, Masal, Murat ve Elif Demirtaş ise kafa travması ve beyin kanaması teşhisiyle çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını açıkladı. polis, Ada Demirtaş’ın kalça kırığı nedeniyle ortopedi servisinde, Yeşim Avcı’nın omurilik ve kaburga kırığı nedeniyle cerrahi serviste, Can Avşar ile Yıldırım Şimşek’in ise acil serviste tedavi altına alındıklarını kaydetti. Polis, Can Avşar’ın tedavisi bittikten sonra taburcu edildiğini, akabinde tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru, kaza sonucu ayrıca ZD 809 plakalı araca 450 bin TL, YY 345 plakalı araca 400 bin TL ve konu işyerine 70 bin TL hasar oluştuğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının sigortasının aracı satın aldığı kişinin adına olduğunu ve sigorta kapsamında olup olmadığının araştırılacağını kaydetti. Soruşturmanın sürdüğünü, üç kişinin hayati tehlikesinin devam ettiğine ve suçun nevinin değişebileceğine vurgu yapan polis, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, iki gün tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mehmetali Güröz: Zorluklara rağmen greve devam edeceğiz20 Ağustos 2025 Çarşamba 11:43
  • Hristodulidis-Holguin görüşmesi 2 Eylül’de20 Ağustos 2025 Çarşamba 11:33
  • Grev 5'inci gününde... Sendikalar: Eksik personel ile tam iş olmaz20 Ağustos 2025 Çarşamba 11:29
  • Tuğcu: Kesintilerin haber yapılması yasaklanınca elektrik şebekeye geri gelmez20 Ağustos 2025 Çarşamba 11:17
  •  Hatice İntaç yazdı... Yeni şeyler söylemekte geç kalmadık mı ?.20 Ağustos 2025 Çarşamba 09:10
  • Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrediyor20 Ağustos 2025 Çarşamba 09:02
  • Döviz güne nasıl başladı?20 Ağustos 2025 Çarşamba 09:01
  • Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki grev 5. gününde sürüyor20 Ağustos 2025 Çarşamba 09:01
  • Koop'ta grev 7. gününde!20 Ağustos 2025 Çarşamba 08:59
  • Ulaştırma Bakanlığı: Gündemimizde trafiğin yönünün değiştirilmesi yok19 Ağustos 2025 Salı 19:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti