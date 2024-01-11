Lefkoşa'da Su Deposu Tamiri Sırasında Tragedi: Cumali AYMAN Hayatını Kaybetti

Lefkoşa’da Dramatik Kaza: Su Deposu Tamiri Yaparken Kaybedilen Cumali AYMAN'ın Ani Ölümü

10 Ocak 2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa'da yaşayan Cumali AYMAN (E-55), ikamet ettiği apartmanın damında bulunan su deposunu onarmak amacıyla depoya çıktı. Ancak tamir esnasında deponun demir ayakları kırılarak depo ile birlikte yere düştü ve başını çarpması sonucu acı bir şekilde yaşamını yitirdi. Otopsi sonuçları, Cumali AYMAN'ın ölüm nedeninin "Düşme, Ağırlık Altında Kalma, Çoklu Kafa Kemikleri Kırıkları ve Beyin Kanaması" olduğunu ortaya koydu.