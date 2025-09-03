  • BIST 10689.72
  • Altın 4679.274
  • Dolar 41.1655
  • Euro 48.0277
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlıya 75 Bin TL Teminat

» »
Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz hintkeneviri alma ve tasarruf” suçlarından tutuklanan J.F.K mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ali Yeşildal mahkemede olguları aktardı.
Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlıya 75 Bin TL Teminat

Polis, 24.08.2025 tarihinde Lefkoşa’da, Cürümleri Önleme Şubesi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri tarafından; zanlının tasarrufunda satışa hazır vaziyette uyuşturucu olduğuna dair ihbar alındığını söyledi.

Polis, zanlının yaşadığı apartmana gidildiğinde ekipleri görünce elindeki çantayı atıp kaçtığını anlattı.

Polis, apartman çevresinde yapılan aramada park halindeki aracın altına atılan çantanın bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Polis, çantanın içerisine bakıldığında 22 paket halinde 16 gram satışa hazır hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Polis, apartmana ait su depolarının olduğu kısımda yapılan aramada ise 11 paket halinde 6 gram daha satışa hazır hintkeneviri bulunduğunu söyledi.

Polis, apartman çevresinde yapılan aramada zanlının bir blok ötedeki başka bir apartmanın park yerinde araçların arasında gizlenmiş bir vaziyette tespit edildiğini, yeniden kaçmaya çalıştığı esnada makul kuvvet kullanılarak yakalandığını açıkladı.

Polis, zanlının tutuklandığını ve kaldığı dairede arama yapıldığını söyledi. Polis memuru, evde yapılan aramada elbise dolabı içerisinde 6 paket halinde satışa hazır 3 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının ilk ifadesinde korktuğu için uyuşturucuları atıp kaçtığını söylediğini açıkladı.

Polis, zanlının uyuşturucu maddeleri kendisine e-mail atan bir şahıs aracılığıyla bildirilen Lefkoşa’daki bir konumdan aldığını, yine o şahsın yönlendirmesiyle söylenilen konumlara dağıtacağını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde birçok ifade alındığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede üniversite öğrencisi olarak bulunduğunu ve sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına ve 75  bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Barçın: Görevden alınan müsteşara 2 yıldır maaş ödeniyor03 Eylül 2025 Çarşamba 11:08
  • Girne’de 2 saatlik elektrik kesintisi03 Eylül 2025 Çarşamba 11:04
  • Kıbrıs Türk halkının egemenliğini savunan biziz”03 Eylül 2025 Çarşamba 09:47
  • 5 tutuklu Rum'un davası devam ediyor03 Eylül 2025 Çarşamba 09:43
  • Üstel: Küsme zamanı değil03 Eylül 2025 Çarşamba 09:41
  • Mevlid Kandili bugün idrak edilecek03 Eylül 2025 Çarşamba 09:40
  • Döviz güne nasıl başladı?03 Eylül 2025 Çarşamba 09:40
  • Girne’de 2 saatlik elektrik kesintisi03 Eylül 2025 Çarşamba 09:36
  • Tatar agresifleşti Erhrüman'ı çözümsüzlüğün adayı olmakla suçladı!03 Eylül 2025 Çarşamba 09:34
  • Son bir haftada 65 kaza, 22 yaralı02 Eylül 2025 Salı 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti