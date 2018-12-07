Yüksek ateş, halsizlik, eklem ağrısı, kuru öksürük, baş ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtilerle ortaya çıkan lejyoner hastalığı tedavi edilmediği takdirde ölümlere sebep olabilen bulaşıcı bir hastalıktır.

Yüksek ateş, halsizlik, eklem ağrısı, kuru öksürük, baş ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtilerle ortaya çıkan lejyoner hastalığı tedavi edilmediği takdirde ölümlere sebep olabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Şimdi, Lejyoner hastalığı nedir? Lejyoner hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilmeniz gerekenlere bir göz atalım…

LEJYONER HASTALIĞI NEDİR?

Lejyoner hastalığı, genellikle enfeksiyondan kaynaklanan akciğer iltihabı – şiddetli bir zatürree formudur. Lejyoner hastalığı, lejyonella adı verilen bir bakteriden kaynaklanır.

Lejyoner hastalığı kişiden kişiye temas ile geçmez. Bunun yerine çoğu insan, bakterileri solumaktan lejyoner hastalığına yakalanır. Yaşlı yetişkinler, sigara içenler ve zayıflamış bağışıklık sistemi olan kişiler lejyoner hastalığına özellikle duyarlıdır.

Lejyonella bakterisi ayrıca, grip benzeri bir hastalık olan Pontiac ateşine de neden olur. Ayrı ayrı veya birlikte, iki hastalık bazen legionellosis olarak adlandırılır. Pontiac ateşi genellikle kendi kendine geçerken, tedavi edilmeyen lejyoner hastalığı ölümcül olabilir. Antibiyotiklerle hızlı tedavi genellikle lejyoner hastalığını tedavi etse de, bazı insanlar tedaviden sonra yine problem yaşayabilmektedir.

LEJYONER HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Lejyoner hastalığı genellikle lejyonella bakterisine maruz kaldıktan iki ila 10 gün sonra gelişir. Sıklıkla aşağıdaki belirtiler ve semptomlarla başlar:

– Baş ağrısı

– Kas ağrısı

– Titreme

– Ateş (40 C veya daha yüksek olabilir)

İkinci veya üçüncü gün aşağıdaki diğer belirtileri ve semptomları yaşayabilirsiniz:

– Kuru öksürük, bazen balgam bazen de kan gelebilir

– Nefes darlığı

– Göğüs ağrısı

– Mide bulantısı, kusma ve ishal gibi gastrointestinal semptomlar

– Kafa karışıklığı veya diğer zihinsel değişiklikler

Lejyoner hastalığı esas olarak akciğerleri etkilese de, bazen yaralara ve kalp de dahil olmak üzere vücudun diğer bölgelerinde enfeksiyonlara neden olabilir.

Pontiac ateşi olarak bilinen hafif bir lejyoner hastalığı, ateş, titreme, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi belirtiler ve semptomlar doğurabilir. Pontiac ateşi akciğerlerinizi enfekte etmez ve belirtiler genellikle iki ila beş gün içinde belirgindir.

LEJYONER HASTALIĞI NEDENLERİ

Lejyoner hastalığının çoğu vakasından Legionella pneumophila bakterisi sorumludur. Açık havada, lejyonella bakterileri toprakta ve suda yaşar, ancak nadiren enfeksiyonlara neden olurlar. Kapalı olsa da, legionella bakterileri her türlü su sisteminde çoğalabilir (Göller, nehirler, dereler, termal su banyoları, yüzme havuzları, klimalar gibi).

Lejyoner hastalığı evlerdeki sıhhi tesisat sistemlerinden kolaylıkla temizlenebilir ancak salgınların büyük çoğunluğu büyük binalarda ortaya çıkmıştır, çünkü karmaşık sistemler bakterilerin büyümesine ve daha kolay yayılmasına neden olmaktadır.

RİSK FAKTÖRLERİ

Lejyonella bakterisine maruz kalan herkes hastalanmaz. Aşağıdaki durumlarda enfeksiyon geliştirmeniz daha olasıdır:

Sigara içenler: Sigara içmek akciğerlere zarar verir ve sizi her türlü akciğer enfeksiyonlarına karşı daha duyarlı hale getirir.

HIV / AIDS veya bazı ilaçlar, özellikle kortikosteroidler ve organ nakli sonrası organ reddini önlemek için alınan ilaçlar sonucu zayıflamış bir bağışıklık sistemine sahip olanlar.

Amfizem veya diyabet, böbrek hastalığı veya kanser gibi hastalıklar ve kronik bir akciğer hastalığına sahip olan kişiler.

Yaşlı ve çocuklar

Alkol kullananlar

Lejyoner hastalığı, mikropların kolayca yayılabildiği ve insanların enfeksiyona karşı savunmasız olduğu hastanelerde ve bakımevlerinde sporadik ve yerel bir sorundur.

LEJYONER HASTALIĞI TEDAVİSİ

Lejyoner hastalığı, antibiyotiklerle tedavi edilir. Daha erken tedaviye başlanırsa, ciddi komplikasyon veya ölüm şansı o kadar az olur. Çoğu durumda tedavi, hastaneye yatmayı gerektirir. Pontiac ateşi ise tedavi edilmeksizin kendi başına gider ve süreklilik arz eden problemlere neden olmaz.