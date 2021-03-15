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LEKAD: “Evrak Sahtelemekten Hüküm Giymiş Birinin Laü’ye Yönetici Olarak Atandığı Yönünde Aldığımız Duyumdan Büyük Üzüntü Duyduk”

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Lefke Kalkındırma Derneği (LEKAD), “evrak sahtelemekten hüküm giymiş birinin Lefke Avrupa Üniversitesine (LAÜ) yönetici olarak atandığı” yönünde  duyum aldıklarını kaydetti ve bundan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.
LEKAD: “Evrak Sahtelemekten Hüküm Giymiş Birinin Laü’ye Yönetici Olarak Atandığı Yönünde Aldığımız Duyumdan Büyük Üzüntü Duyduk”

Lefke Kalkındırma Derneği (LEKAD), “evrak sahtelemekten hüküm giymiş birinin Lefke Avrupa Üniversitesine (LAÜ) yönetici olarak atandığı” yönünde  duyum aldıklarını kaydetti ve bundan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Lekad Başkanı Hakan Oran, yazılı açıklama yaparak gerekirse yasal haklarını kullanacaklarını kaydetti ve “bu yanlış kararın düzeltilmesini  ve üniversite gibi bir kurumun mütevelli heyeti üyeliğine  liyakat sahibi kişilerin atanmasının en doğru karar olacağını belirtmek isteriz” dedi.

Lefke bölgesindeki ekonomik yaşama katkı yapan en önemli kurumun Lefke Üniversitesi olduğunu belirten Oran, hem bu katkıyı hem de üniversitenin itibarını azaltmaya yönelik adımların karşısında olduklarını ifade etti.

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