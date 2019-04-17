LEKAD Vatandaşlık yasasındaki Bakanlar Kurulu yetkileri değişmeli

Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (LEKAD), “Yurttaşlık Yasası’nın 8. ve 9. maddelerinin Bakanlar Kurulu’na verdiği geniş takdir yetkisi ile ilgili maddelerini KKTC Meclisi’nin ivedilikle ele alması ve Bakanlar Kurulu’na verilen geniş

LEKAD’dan Cumhuriyet Meclisi’ne yapılan yazılı çağrıda, vatandaşlık meselesinin hem devletin, hem de bireyin meşru menfaatleri hesaba katılarak irdelenmesi gereken bir mesele olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yürürlükteki 25/93 Sayılı Yurttaşlık Yasası’nın özellikle Bakanlar Kurulu’na yurttaşlığa alma hususunda geniş takdir yetkisi verdiğine ve bu durumun KKTC halkının Anayasa ile kendine tanınan temel hak ve özgürlüklerine dolayısı ile de Anayasa’ya aykırı bir uygulama olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“Bu yasa 2015 yılında Bakanlar Kurulu’na yurttaşlığa alma hususunda geniş takdir yetkisi verdiği gibi gerekçelerle değiştirilmesi gündeme gelmiş fakat henüz KKTC Meclisi’nde onaylanıp yasalaşmamıştır.

Demokratik anayasaların en önemli işlevi siyasi iktidarı etkili bir şekilde sınırlandırmak suretiyle bireyin hak ve özgürlüklerini korumaktır. Yasa, topluma zarar veren eylemleri yasaklamalıdır.

Yürürlükteki 25/93 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 8. ve 9. maddelerinin Bakanlar Kurulu’na verdiği geniş takdir yetkisi ile KKTC halkının temel hak ve özgürlüklerini tehdit eden ve topluma zarar veren bir yasadır. Yaşadığımız süreçte bunun olumsuz etkilerini toplum olarak birlikte yaşamaktayız. Gelecekte bunun Kıbrıs Türk halkı üzerinde geri dönülemez ve düzeltilemez sonuçlar ortaya çıkarması da mümkündür.”

Toplumun fertlerinin Anayasal haklarının bu yasayla tehdit edildiği hatta ortadan kaldırıldığı kanaati ifade edilen LEKAD açıklamasında, Meclis’in Yurttaşlık Yasası’nı ivedilikle ele alarak Bakanlar Kurulu’na verilen geniş takdir yetkisini iptal etmesi talebi vurgulandı; “Aksi durumda Kıbrıs Türk halkının temel haklarını, maddi manevi değerlerini korumak adına Anayasanın bizlere verdiği hakları kullanmaktan tereddüt etmeyeceğimizi bildiririz” denildi.