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Letimbiotis: "Müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması hedefi için hazırlık sürecindeyiz"

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Rum basınında yer alan açıklamaya göre, Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in liderler arasında, sınır kapılarının ele alındığı bir önceki görüşmenin devamı olan, ikinci bir görüşmenin yapılmasına hazır olduğunu bir kez daha yinelediğin
Letimbiotis: "Müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması hedefi için hazırlık sürecindeyiz"

Rum basınında yer alan açıklamaya göre, Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in liderler arasında, sınır kapılarının ele alındığı bir önceki görüşmenin devamı olan, ikinci bir görüşmenin yapılmasına hazır olduğunu bir kez daha yinelediğini ifade etti.

Letimbiotis müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması hedefi taşıyan çok taraflı konferansın toplanmasına ilişkin hazırlık sürecinde olduklarını da belirtti.

Bir soru üzerine Letimbiotis, masada şu anda Hristodulidis’in sunduğu öneriler paketinin bulunduğunu söyledi. Bu önerilerin her iki toplumun yararına olduğunu kaydeden Letimbiotis, diğer tarafta da olumlu ve samimi bir irade olması halinde bu önerilerin olumlu bir sonuca ulaşabileceğini savundu.

Letimbiotis ayrıca herhangi bir sonuç için önyargılı olmayacaklarını, Tatar ile Stewart görüşmesini bekleyeceklerini ifade etti.

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