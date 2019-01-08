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Lezbiyen çift 26 defa evlenecek

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Japonya'da lezbiyen çift eşit evlilik hakkına dikkat çekebilmek için eşit evliliğin yasal olduğu ülke ve bölgelere giderek evlenecek
Lezbiyen çift 26 defa evlenecek

Japonya’da lezbiyen çift ülkelerinde eşit evlilik hakkının yasalaşması için eşit evliliğin yasal olduğu 26 ülke ve bölgede nikâh töreni düzenleyecek.

Kaos GL'nin The Asahi Shimbum’un haberinden aktardığına göre Japonya’daki Utsunomiya Üniversitesi’nde öğrenci olan iki kadın Misato Kawasaki ve Mayu Otaki Mart ayında bu amaçla yola çıkacak. 6 ay sürmesi planlanan seyahatin tamamladıklarında 26 defa evlenmiş olacak Kawasaki ve Otaki çifti gittikleri ülke ve bölgelerde yaşayan Japon eşcinsel çiftlerle ve buradaki hükümet yetkilileriyle röportaj yapacak.

Kawasaki ve Otaki, seyahatlerini bloglarında paylaşacak. Bu seyahatlerle birlikte Japonya’da eşit evliliğe karşı olan kişilerin tavırlarını değiştirebileceklerini düşünüyorlar.

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