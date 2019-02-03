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LGBT’ler İsrail’i boykot ediyor

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20’ye yakın ülkeden 60’ın üzerinde LGBT örgütü, bu yıl İsrail’de düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması’nı ve Tel Aviv Onur Yürüyüşü’nü boykot etmeye çağırdı.
LGBT’ler İsrail’i boykot ediyor

20’ye yakın ülkeden 60’ın üzerinde LGBT örgütü, bu yıl İsrail’de düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması’nı ve Tel Aviv Onur Yürüyüşü’nü boykot etmeye çağırdı.

LGBT örgütlerinin yanı sıra dünyanın çeşitli yerlerinden 140’ın üzerinde uluslararası sanatçı da Eurovision’ın İsrail’de gerçekleşmesini boykot etti.

Geçen yıl Eurovision Şarkı Yarışması’nın kazananı İsrailli Netta Barzilai olduğundan yarışma bu yıl Tel Aviv’de yapılacak. Boykot imzacıları İsrail’i “Filistinlilere karşı işledikleri savaş suçlarından, işgallerden, yerleşimci sömürgeciliğinden, apartheidinden dikkatleri dağıtmak ve LGBT haklarının medyatik kullanımı ile normalleştirerek eşcinsel haklarını iki yüzlü bir biçimde kullanmakla” suçladı. Netta Barzilai'nin de bir LGBT hakları savunucusu olduğu biliniyor.

'İŞGALDE ONUR YOKTUR!'

Filistin yanlısı İsrailli LGBTler ve destekçileri Tel Aviv Onur Yürüyüşü’nü engellemek üzere yürüyüş yolunu kapattı. İşgalde Onur Yoktur diyen aktivistler Tel Aviv Onur Yürüyüşü’nün İsrailin yayılmacı politikarını ve işlenen savaş suçlarını unutturmak, saklamak, normalleştirmek anlamına geldiğini dile getirdiler. Aktivistler İsrail hükümetinin bir yandan Filistin halkının haklarını ihlal ederken bir yandan LGBTleri kullanarak kendini özgürlükçü bir ülke olarak göstermeye çalıştığını kaydettiler.

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