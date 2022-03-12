Limasol Bankası Her Zaman Kadının Yanında

“Sadece 8 Mart’ta değil , kadınları her zaman destekliyoruz” sloganıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadına dikkat çeken Limasol Türk Kooperatif Bankası kadınlara yönelik çıkardığı avantajlı ürünler ve geçmiş yıllarda imza attığı sosyal sorumluluk projeleri ile kadının yanında oldu.

Limasol Bankası Kadın Çalışanları adına banka bünyesinden birim müdürleri Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Sığınma Evi’ndeki kadınların gücüne güç katmak için ihtiyaçlarını giderecek anlamlı bir yardımda bulundu.

Limasol Türk Kooperatif Bankası kadın çalışanları adına toplanan yardımı vermek için Lefkoşa Türk Belediyesi Dayanışma ve Eğitim Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirildi. Limasol Bankası Yönetim Kurulu İdari Müdürü Akıle Tatarlar, Kurumsal İletişim Birim Müdürü İpek G.Halim Taşkapılı’nın yanı sıra Kurumsal İletişim Birimi’nden Ceylan Çınarlılı katıldığı ziyarette İpek G.Halim Taşkapılı ile AkileTatarlar yaptıkları ortak açıklamada “Limasol Bankası kadın çalışanlarımız olarak Kadın Sığınma Evi’ndeki kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarına destek olabilmek adına böyle bir karar aldık. Bu yardım ile umarız ihtiyaçlar bir nebze olsun karşılanacaktır. Bu hareketin diğer kurum ya da kuruluşlarada örnek olmasını temenni ederiz ’’ dediler.

Lefkoşa Türk Belediyesi Toplum Çalışmaları Şubesi Şube Sorumlusu Sibel Demirpençe ziyaretten duyduğu memnuniyeti, Kadın Sığınma Evi’nin 2016 yılından beri hizmette olduğunu, belirterek Limasol Bankasına teşekkür etti. Demirpençe sözlerini şöyle tamamladı:

“155’i ve 183 nolu telefon numaralarını arayarak kadınlar bizlere ulaşabiliyor, destek talep edebiliyorlar. Şu an sığınma evimizde 7 kadın kalıyor ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. 2018 yılında kadınların ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir bina inşa ettik. Yeni evde ise 12 oda ve 48 kişilik kapasite var. Kadınlar burada çocukları ile kalabiliyorlar. Ayrıca ortak paylaşım alanlarıda mevcut. Gerek görülürse de kapasite artırılabiliyor. Çok iyi fiziki koşullarda onları ağırlamaya çalışıyoruz”

LTB Kadın Sığınma Evi Sorumlusu Name Sarıkaya’da ziyaret ve yapılan destek için Limasol Bankası Kadın Çalışanlarına teşekkür ederek başladığı sözlerini şöyle tamamladı:

“Kadınların ihtiyaçlarını dinliyor ve karşılamak için çalışıyoruz. Sığınma evinde onlar ile yaşıyor ve dertlerine ortak oluyoruz. Yani tüm sıkıntılarını birebir yaşıyoruz. Kadınları yeni hayatlarına ilk adımlarını atabilmeleri için çalışıyoruz. Yeni hayatlarında daha güçlü bir şekilde hazır olana kadar misafir ediyoruz. Bizler için bu durum gurur vericidir.”

Limasol Türk Kooperatif Bankası toplumsal sosyal sorumluluğa vermekte olduğu özel önem çerçevesinde proje bazlı yatırımlara desteğini sürdürecek.