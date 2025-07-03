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Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti

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Liverpool futbolcusu Diogo Jota (28), geçirdiği trafik kazası sonrası araçta çıkan yangında 26 yaşındaki kardeşi Andre ile birlikte hayatını kaybetti.
Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti

Futbol dünyası Diogo Jota'nın ölüm haberiyle sarsıldı. Marca'da yer alan habere göre, Portekizli futbolcu, Zamora eyaletinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

KARDEŞİ ANDRE DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Jota'nın 26 yaşındaki futbolcu kardeşi André'nin de araçta bulunduğu ve onun da hayatını kaybettiği bildirildi.

Jota ve kardeşinin seyahat ettiği aracın yoldan çıkması sonrası araçta yangın çıktığı, daha sonra ise aracın etrafındaki alana yayıldığı aktarıldı.

DİOGO JOTA KİMDİR?

Diogo Jota, 4 Aralık 1996 yılında Portekiz'in Porto kentinde dünyaya geldi. Diogo Jota, forvet pozisyonunda oynamış eski futbolcudur.

2013 yılında FC Paços de Ferreira altyapısına katıldı ve 2014-15 sezonu başında A takıma yükseldi. İlk profesyonel maçına 19 Ekim 2014’te, Taça de Portugal karşılaşmasında Atlético SC’ye karşı çıktı.

Primeira Liga’daki ilk maçına 20 Şubat 2015’te çıkan Jota, ligdeki ilk gollerini 17 Mayıs’ta Académica de Coimbra’ya karşı kaydetti ve bu seviyede gol atan en genç oyuncu olarak kulüp tarihine geçti. 30 Mayıs 2015’te Paços de Ferreira ile beş yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

25 Temmuz 2017’de EFL Championship ekiplerinden Wolverhampton Wanderers’a kiralık olarak katıldı. İlk golünü 15 Ağustos’ta, Hull City deplasmanında 3-2 kazanılan maçta attı.

30 Ocak 2018’de 14 milyon Euro karşılığında bonservisiyle birlikte Wolves’a transfer oldu. İlk sezonunda 17 gol atarak, takımın Premier Lig’e yükselmesinde büyük rol oynadı ve ligde en çok gol atan beşinci oyuncu oldu.

12 Aralık 2019’da, Beşiktaş’a karşı oynanan grup aşaması maçında 56. dakikada oyuna dahil oldu. Sadece 72 saniye sonra gol atarak 12 dakika içinde hat-trick yaptı ve takımına galibiyeti getirdi.

19 Eylül 2020’de, Liverpool ile 41 milyon Euro karşılığında sözleşme imzaladı. 28 Eylül’de, Premier Lig’deki ilk golünü Arsenal karşısında kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde FC Midtjylland’a karşı kulüp tarihinin 10.000 golünü attı.

3 Kasım’da Atalanta’ya karşı alınan 5-0’lık galibiyette hat-trick yaptı. Bu performansıyla, Robbie Fowler’dan sonra ilk 10 Liverpool maçında 7 gol atan ilk oyuncu oldu.

22 Kasım’da Leicester City karşısında da gol atarak, Premier Lig’deki ilk dört iç saha maçında da gol atan ilk Liverpool oyuncusu unvanını kazandı.

3 Temmuz 2025 tarihinde İspanya'nın Zamora ilinde geçirdiği trafik kazası sonucu ölmüştür.

 

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