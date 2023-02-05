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Liz Truss: Politikalarımı yürürlüğe koymam için bana hiç şans verilmedi

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İ﻿ngiltere eski Başbakanı Liz Truss, Muhafazakar Parti ve ‘güçlü bir ekonomik kuruluş’ tarafından vergi indirimi planını uygulamak için kendisine asla ‘gerçekçi bir şans’ verilmediğini söyledi.
Liz Truss: Politikalarımı yürürlüğe koymam için bana hiç şans verilmedi

Görevde sadece 45 gün kaldıktan sonra başbakanlıktan istifa eden Truss, The Sunday Telegraph gazetesinde yayınlanan makalesinde istifasına ilişkin ilk kez yorumda bulundu.

Truss kaleme aldığı makalesinde şu ifadeleri kullandı;

“Yaşananlarda suçsuz olduğumu iddia etmiyorum, ancak temelde siyasi destek eksikliğine ek olarak, çok güçlü bir kurum tarafından politikalarımı yürürlüğe koymam için gerçekçi bir şans verilmedi. Downing Caddesi’ne girdiğimde görevime saygı duyulacağını ve kabul edileceğini varsaydım. Ne kadar yanılmışım. Programıma sistemden direnç beklerken, bunun boyutlarını hafife aldım. Aynı şekilde, Muhafazakar parti içindeki daha düşük vergili, daha az düzenlenmiş bir ekonomiye geçme direnişini hafife aldım.”

Liz Truss, 5 Eylül 2022’de göreve başladıktan 45 gün sonra istifasını açıklayana kadar Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri olarak görev yaptı.

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