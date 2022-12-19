Londra merkezli iş insanlarından Lefke Yardım Derneği’ne ziyaret

Londra merkezli Global Business Management (GBM) İşadamları Derneği, KKTC’deki iş ve kültür gezisi programı kapsamında Lefke Yardım ve Halk Derneği’ni ziyaret etti.

Londra merkezli Global Business Management (GBM) İşadamları Derneği, KKTC’deki iş ve kültür gezisi programı kapsamında Lefke Yardım ve Halk Derneği’ni ziyaret etti.

Lefke Yardım ve Halk Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Lefke Yardım ve Halk Derneği ile Türkiye Tanıtım Platformu (TUTAP) KKTC Başkanı Emel Yılmaz, Nuri Bulgurcu başkanlığındaki Londra merkezli Global Business Management (GBM) İşadamları Derneği heyetiyle dernek binasında görüştü.

Emel Yılmaz, ziyareti değerlendirmesinde, Londra merkezli Global Business Management İş Adamları Derneği’nin Türk İş insanlarından oluşan heyetinin KKTC ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Yılmaz, “Lefke ilçesi ve genelde ülkemiz adına yürütmüş olduğum uluslararası iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin, yurt dışında ödül almış GBM Londra İş Adamları Derneği Kurucu Başkanı Nuri Bulgurcu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdire şayan bulunmasından şahsım ve bölg