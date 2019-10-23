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Maçta başörtüsü açılan kadın futbolcunun etrafında rakip sporcular çember oldu

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Maçta başörtüsü açılan kadın futbolcunun etrafında rakip sporcular çember oldu
Maçta başörtüsü açılan kadın futbolcunun etrafında rakip sporcular çember oldu

Ürdün’de bir futbol maçı sırasında başörtüsü açılan kadın futbolcunun yanına rakip sporcular gelerek başörtüsünü düzeltmesi için etrafında çember oluşturdu. Sosyal medyada defalarca paylaşılan video sonrasında saçı gözüken kadını korumaya çalışan sporcular büyük takdir topladı.

Olay, geçtiğimiz günlerde WAFF Kadınlar Kulüp Şampiyonası turnuvası sırasında oynanan Shabab al Ordon ve Arap Ortodoks Kulübü maçında meydana geldi.

Ürdün, Filistin, Bahreyn, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin katıldığı turnuvada Ürdün’de oynanan mücadelede bir kadın sporcunun pozisyon sırasında başörtüsü açıldı.

Pozisyon sırasında hafif bir sakatlık da yaşayan kadının etrafında hemen rakip sporcular çember oldu. Videonun sosyal medyada yayılmasıyla saçı gözüken sporcuyu korumaya alan rakip sporculardan övgüyle bahsedildi.

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