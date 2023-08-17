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Maliye Bakanı Berova, Gazimağusa Gümrük Dairesi’nde incelemelerde bulundu

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, Gazimağusa Gümrük Dairesi, Gazimağusa Limanı ve Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.
Maliye Bakanı Berova, Gazimağusa Gümrük Dairesi’nde incelemelerde bulundu

Ziyaretleri çerçevesinde Gazimağusa Gümrük Dairesi personelini ile de bir araya gelen Berova, gümrük çalışanlarının sorun ve taleplerini dinledi, çalışmaları yerinde inceledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, gümrük yetkilileri ve çalışanlarının çok önemli görevler ifa ettiğine işaret eden Berova, gümrük işlemlerinin ekonomiye kazandırdığı katkının yanı sıra, ülke huzuru, güvenliği ve sağlığı, çevre ve tüketiciler içinde son derece önemli ve kritik olduğunun altını çizdi.

Berova, çalışanların, daha etkin ve başarılı olabilmeleri için teknolojik imkânların arttırılması gerektiğini, bu bağlamda eksiklerin tespiti ve yapılması gerekenleri yerinde incelediğini söyledi.

Berova, “Gümrük mevzuatına uygun şekilde gerekli deneyim ve bilgi birikime sahip olan gümrük çalışanlarımız, insan ilişkilerinde sabır, özveri ve ciddiyete dayalı, kendilerinden, ailelerinden ve sosyal yaşamlarından ödün vererek düzensiz mesai ve yaptıkları işin ağırlığı bakımından, oldukça önemli ve kutsal bir görev icra ediyorlar. Ben bu bağlamda, hem gümrük yetkililerini, hem de çalışanlarını bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Maliye Bakanı Berova’ya ziyaretinde, Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Ersoy, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Veysi Bozcan ile Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay eşlik etti.

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