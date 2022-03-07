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Maliye Bakanı Sunat Atun, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

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Maliye Bakanı Sunat Atun, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Maliye Bakanı Sunat Atun, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Maliye Bakanı Sunat Atun, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nedeniyle yaptığı açıklamada, tüm emekçi kadınları, kadın hakları savunucularını ve toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışanları saygı ile selamladıklarını duyurdu.

 

‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kadınların daha adil, barış dolu, iyi bir dünya için verdikleri mücadelenin günü olduğuna vurgu yapan Maliye Bakanı Sunat Atun, ülkelerin gelişmesi için, kadınların toplumdaki konumlarının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

 

Türk kadının önemine de vurgu yapan Maliye Bakanı Atun, Türk tarihinin kadın kahramanları ile dolu olduğunu hatırlattı. Kıbrıs Türk Halkı’nın var oluş mücadelesinde de Kıbrıs Türk Kadınının, cemaatten topluma, toplumdan devlete giden yolda, büyük emeklerinin olduğuna işaret etti.

 

Bakan Atun, kadınların ekonomik hayata katılımının son derece önemli olduğunu ve girişimlerinin desteklenmesi gerektiğini de belirterek; “Özellikle ülkemizde kadın girişimcilerin yeni sektörlerin oluşması ve bilhassa yerel değerlerin ticari ürüne dönüşmesinde öncülüğünün devamına ihtiyaç vardır. Devletimiz her zaman olduğu gibi kadın girişimcilerimizi desteklemeye devam edecektir” dedi.

 

Maliye Bakanı Sunat Atun mesajının sonunda sözlerini; “ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden tebrik ediyorum” diyerek noktaladı.

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