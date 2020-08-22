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"Malpraktis (Hekim Hataları) Davalarında Bilirkişi Raporları Nasıl Olmalı" Kitabı Yayımlandı.

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(Tıbbi uygulama hataları) - Malpraktis davaları’nda Bilirkişi raporları Nasıl olmalı?…
"Malpraktis (Hekim Hataları) Davalarında Bilirkişi Raporları Nasıl Olmalı" Kitabı Yayımlandı.

Malpraktis (Hekim Hataları) Davaları ile ilgili belki de en fazla sorulan, dava dosyasına giren Bilirkişi Raporları’na Nasıl, Ne Şekilde ve Hangi konularda itiraz edilebileceği, edilmesi gerektiği benzeri sorulardır.

Bu sorularla ilgili; İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanlığı’nı yürütmüş olan Av. Arb. Ümit ERDEM ile İzmir Tabip Odası Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI’nın birlikte hazırlamış oldukları “Malpraktis Davalarında Bilirkişi Raporları Nasıl Olmalı?” başlıklı Eser, Legal Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

Yazarlar; Eser’in hazırlanmasında Yargıtay (13.) Hukuk Dairesi’nin 2019 yılında vermiş olduğu tüm Kararları tek tek incelemişlerdir. Yazarlar; Eser’de, tüm Kararlar içerisinden seçilen 268 ayrı Malpraktis Kararı’na yer verilerek, 418 ayrı Dipnot ile değerlendirmişlerdir. Bu haliyle Kitap; tamamı 2019 yılına ait Kararlar’ın incelenmesiyle, Tıp Hukuku alanında, Doktor Hataları konusunda, en fazla ve en güncel Kararlar’ın değerlendirildiği ve yer verildiği, İLK ve TEK Eser’dir.

Av. Arb. Ümit Erdem’in 8, Doktor Y. Gökhan Doğramacı’nın 2, yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

Avukat Ümit Erdem, kitabını 12.08.2020 Tarih’inde vefat eden Anneanne’si Hanife Ege (Gemicioğlu)na atfettiğini belirtti.

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