  • BIST 4.580,67
  • Altın 1248.573
  • Dolar 19.921
  • Euro 21.3708
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Manchester City’nin golcüsü Haaland, Premier Lig’de tarihe geçti

» »
Premier Lig'de yılın futbolcusu ve yılın genç oyuncusu da seçilen 22 yaşındaki Erling Haaland, aynı sezonda iki ödülü birden kazanan ilk isim olarak tarihe geçti.
Manchester City’nin golcüsü Haaland, Premier Lig’de tarihe geçti

Manchester City’nin Norveçli santrforu Erling Haaland, İngiltere Premier Lig’de 2022-23 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Premier Lig’in internet sitesindeki açıklamaya göre Haaland, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylama sonucu ödülün sahibi oldu.

Ayrıca, Premier Lig’de yılın genç oyuncusu da seçilen 22 yaşındaki Haaland, aynı sezonda iki ödülü birden kazanan ilk isim olarak tarihe geçti.

Manchester City’nin peş peşe 3. şampiyonluğunu kazanmasında büyük pay sahibi Haaland, ilk kez oynadığı Premier Lig’de 35 maça çıktı ve 36 kez fileleri havalandırdı.

Haaland bu performansıyla 34 golle Andy Cole (1993-94) ve Alan Shearer’ın (1994-95) paylaştığı bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu kırdı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe, Arda Güler’in sözleşmesini uzattı27 Mayıs 2023 Cumartesi 12:04
  • Beşiktaş’ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF başkan adaylığına hazırlanıyor26 Mayıs 2023 Cuma 13:49
  • Türkiye Kupası'nda son finalist Başakşehir26 Mayıs 2023 Cuma 11:10
  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu26 Mayıs 2023 Cuma 09:48
  • Galatasaray’da kasa dolacak yıldız yağacak25 Mayıs 2023 Perşembe 20:02
  • Yonpaş Dumlupınar ile Omonoia 29M’den iki toplumlu proje25 Mayıs 2023 Perşembe 10:11
  • Mauro Icardi, Galatasaray kararını verdi24 Mayıs 2023 Çarşamba 14:58
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi başlıyor23 Mayıs 2023 Salı 15:43
  • Dumlupınar’da yeniden yapılanma23 Mayıs 2023 Salı 11:20
  • Fenerbahçe’de Mali Genel Kurul öncesi tablo korkutuyor23 Mayıs 2023 Salı 11:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti