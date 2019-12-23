Maraş Fırtınası Mormenekşe’de de Durmadı..! (1-5)

K-Pet 1.ligde zirveye oynayan Maraş, güçlü rakibi Mormenekşe’yi deplasmanda 5-1 mağlup ederek yükselişini sürdürdü ligin ilk devresini 3.sırada tamamladı. Mormenekşe ise aldığı farklı mağlubiyetle hayal kırıklığı yarattı
Yer: Cemal Balses Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, Emine Yarkın, Mustafa Torun
Mormenekşe: Gökhan, Berhan, İrfan, Emre (Dk.46 Ömer) Fetin, Salih, Sabri (Dk.73 Tugay) Gökay, Tacettin, Hikmet (Dk.58 Burak)Aykut
Maraş: Cenkay, Mustafa, Oğuz, Sedat, Yekta, Aziz, Tahsin, Yıldıray (Dk.73 Emre) M.Köleli (Dk.80 Gökhan) Cenker, Süleyman (Dk.88 Ali Çil)
Goller: Dk.14 Gökay Alpçoğay (Mormenekşe) Dk.6 Yıldıray Fenercioğlu, Dk.12 Cenker Yazar, Dk.16 Mustafa Köleli, Dk.53,64: Süleyman Bayır( Maraş)
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