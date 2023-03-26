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Mars'ta antik bir buzulun kalıntıları görüntülendi

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Mars ekvatorunun yakınında bir buzulun kalıntıları bulundu, bu da kızıl gezegende insanların bir gün karaya çıkabileceği bir bölgede su buzulu olabileceği ihtimalini güçlendirdi.
Mars'ta antik bir buzulun kalıntıları görüntülendi

Buz kütlesi artık orada değil, ancak bilim insanları Mars'ın ekvator bölgesi yakınlarındaki diğer maden yatakları arasında kalıntılar tespit ettiler.

Buradaki birikintiler genellikle açık renkli sülfat tuzları içeriyor.

Bilim insanları daha yakından baktıklarında, hareket eden bir buzul tarafından biriken veya itilen enkaz bir buzulun özelliklerini gözlemlediler.

Araştırma ekibi ayrıca buzulların içinde oluşan yarık alanları veya derin kama şeklindeki açıklıkları da tespit etti.

Bulgular Çarşamba günü Teksas, Woodlands'deki 54. Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı'nda paylaşıldı.

SETI Enstitüsü ve Mars Enstitüsü'nde kıdemli bir gezegen bilimcisi olan çalışmanın baş yazarı Dr. Pascal Lee yaptığı açıklamada, "Bulduğumuz şey buz değil, bir buzulun ayrıntılı morfolojik özelliklerine sahip bir tuz yatağı. Burada olduğunu düşündüğümüz şey, bir buzulun tepesinde oluşan tuzun, yarık alanları ve aşağıdaki buzun şeklini korumasıydı." dedi.

Araştırmacılar, buzulun 6 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 4 kilometre genişliğinde ve 1,3 ila 1,7 kilometre yükseklikte olduğuna inanıyor.

Bilim insanları buzuldan herhangi bir parça kalıp kalmadığını ve eğer öyleyse, tuz birikintilerinin altındaki sığ derinliklerde ne kadar bulunduğunu belirlemek istiyorlar.

Bu özel tuz birikintisi buzu koruyorsa, yakınlarda başka buz ceplerinin bulunması olası.

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