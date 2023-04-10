  • BIST 5.026,54
  • Altın 1238.247
  • Dolar 19.2586
  • Euro 21.0075
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Masters of Events ACE of MICE ödülleri sahiplerini buldu

»
Masters of Events ACE of MICE ödülleri sahiplerini buldu
Masters of Events ACE of MICE ödülleri sahiplerini buldu

Toplantı , Kongre ve Seminer Turizmi’nin “Oscar”ları olarak bilinen ve Dream Project tarafından bu yıl 11’ncisi düzenlenen ACE of MICE organizasyonu, 7-9 Nisan tarihleri arasında, Elexus Hotel and Convention’da yer aldı.

KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde, Elexus Hotel & Convention ev sahipliğinde, Türk Hava Yolları, Cyprus Royal Turizm ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı destekleriyle gerçekleşen organizasyonda, toplantı , kongre ve seminer turizmi sektöründen, ulusal ve uluslararası kurumsal firma ve operatörler, oteller, acenteler, turizm ve etkinlik sektörü profesyonelleri organizasyonda bir araya geldi.

Organizasyon, kongre, toplantı, etkinlik ve turizm sektörünün en iyilerinin 23 ayrı kategoride ödüllendirildiği gala gecesiyle sona erdi.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Denktaş Vakfı Başkanı eski bakanlardan Serdar Denktaş, Cyprus Royal Kurucu Ortağı Rauf Denktaş ve Dream Project CEO’su Volkan Ataman, tanınmış psikiyatrist – yazar Gülseren Budayıcıoğlu, sunucu Özlem Yıldız gibi siyaset, iş ve sanat camiasından isimlerin katıldığı gecede,Kıbrıslı Türk sanatçı Buray Sahne aldı.

Gala gecesinde konuşan Dream Project CEO’su Volkan Ataman, 55 sektörle etkileşim halinde olan, ülke tanıtımındaki rolü ve 13.8 milyar dolarlık ticari hacmiyle ekonomiye önemli katkısı bulunan sektörde, Masters of Events ACE of M.I.C.E. ödüllerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

E ilk kez KKTC’de gerçekleştiğini kaydeden Ataman, organizasyonun, KKTC’nin bu alandaki marka değerine ve destinasyon tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında, etkinliğin 11’incisinin KKTC’de düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür etti.
Organizasyonun, KKTC’nin marka değerine ve destinasyon tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inanç belirten Ataoğlu, kısa süre içinde açılacak yeni havalimanı, devreye girecek yeni havayolu, mevcut havayollarının bilet fiyatlarını aşağıya çekmek için yaptığı çalışmalar ve bakanlığın alternatif turizm modellerini geliştirme çabalarıyla ülke turizminin kısa sürede arzu edilen noktaya geleceğine inanç belirtti.

En iyi etkinlik prodüksiyonundan en iyi dijital etkinliğe, en iyi incentive etkinliğinden en iyi kültür sanat etkinliğine kadar 23 ayrı kategoride en iyilerin ödüllendirildiği gecede, 11’nci ACE of M.I.C.E. Awards Onur Ödülü; sektörde 50’nci yılını tamamlayan turizm duayeni Jolly Onursal Başkanı Sinan Vardar’a , Başarı Ödülleriyse 2016 yılından bu yana KKTC turizmine kaktı sunan Elexus Hotel & Convention Direktörü Baturalp Bozkurt’a ve uzun yıllardır KKTC’nin destinasyon tanıtımını yaparak birçok etkinliğin gerçekleşmesine kaktı koyan ve ülkeye yeni bir havayolu kazandıran Cyprus Royal Turizm’e verildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmetçik'te Tuğlu Önde25 Aralık 2022 Pazar 19:50
  • Ataoğlu: Turizmde farkındalık yaratılıyor06 Aralık 2022 Salı 18:48
  • “KKTC Turizmini Hedef Pazar Ülkelere Tanıtım Projesi” başlıyor19 Ekim 2022 Çarşamba 15:33
  • THY'den durdurulan seferlerle ilgili açıklama27 Eylül 2022 Salı 09:22
  • THY pilot arıyor18 Ağustos 2022 Perşembe 08:36
  • Uçakta korku dolu anlar: Kadın çocuklarına ölmeye hazır olup olmadıklarını sordu15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:04
  • Ryanair CEO'su O'Leary: 10 euroluk uçuş devri kapandı11 Ağustos 2022 Perşembe 16:07
  • Havayolu şirketi iş bırakma hızına yetişebilmek için fazladan çalışan işe alıyor09 Ağustos 2022 Salı 10:29
  • THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı03 Haziran 2022 Cuma 10:07
  • İzmir’den Yunan adasına deniz seferleri başlıyor01 Haziran 2022 Çarşamba 14:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti