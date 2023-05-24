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Mauro Icardi, Galatasaray kararını verdi

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Mauro Icardi, Galatasaray'daki geleceğine karar verdi. Arjantinli golcüye teklifini yapan sarı kırmızılı yönetim, Paris Saint Germain ile de prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...
Mauro Icardi, Galatasaray kararını verdi

Galatasaray taraftarının şampiyonluk kadar önem verdiği Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağı konusu mutlu sonla bitmek üzere.

Sarı-kırmızılı kulüpte kendisini bulan Arjantinli futbolcu, taraftarın olağanüstü sevgisine kayıtsız kalmadı ve yönetimin kendisine sunduğu sözleşme şartlarını kabul etti. Icardi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak Cimbom, futbolcuya 5 milyon Euro yıllık ücret ödeyecek.

Icardi çıktığı 22 Süper Lig maçında 19 gol attı

TERCİHİ GALATASARAY

Yıldız golcünün bonservisini elinde bulunduran Paris Saint Germain ile uzun süredir görüşmelerini sürdüren Galatasaray, ciddi talipleri olmasına rağmen Fransız ekibiyle prensip anlaşmasına vardı.

Burada Icardi'nin tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullanması etkili oldu. 2024 Haziran ayında sözleşmesi biten Mauro Icardi için PSG'ye 6-7 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli ödenecek.

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