Mauro Icardi, Galatasaray kararını verdi

Galatasaray taraftarının şampiyonluk kadar önem verdiği Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağı konusu mutlu sonla bitmek üzere.
Sarı-kırmızılı kulüpte kendisini bulan Arjantinli futbolcu, taraftarın olağanüstü sevgisine kayıtsız kalmadı ve yönetimin kendisine sunduğu sözleşme şartlarını kabul etti. Icardi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak Cimbom, futbolcuya 5 milyon Euro yıllık ücret ödeyecek.
TERCİHİ GALATASARAY
Yıldız golcünün bonservisini elinde bulunduran Paris Saint Germain ile uzun süredir görüşmelerini sürdüren Galatasaray, ciddi talipleri olmasına rağmen Fransız ekibiyle prensip anlaşmasına vardı.
Burada Icardi'nin tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullanması etkili oldu. 2024 Haziran ayında sözleşmesi biten Mauro Icardi için PSG'ye 6-7 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli ödenecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.