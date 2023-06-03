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Mauro Icardi’nin Galatasaray’da devam etme şartı belli oldu

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Bonservisi PSG'de olan Mauro Icardi, çok sevildiği Galatasaray'da devam etmek için Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleci bir kadro kurulmasını istedi.
Mauro Icardi’nin Galatasaray’da devam etme şartı belli oldu

Galatasaray’da Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini koruyor. Yönetim, dünyaca ünlü Arjantinli'nin bonservisini Paris Saint-Germain'den almak için şartlarını zorlamaya hazırlanırken Wanda Nara'nın veda gibi açıklamaları moralleri bozdu.

Galatasaray'ın bu sezon yaptığı flaş transferlerde ön planda yer alan İtalyan menajer George Gardi de “İstanbul'da mutlu ve milyonlar tarafından seviliyor, bu da önemli ama elbette pazarlık yapmamız gerekiyor” dedi. Yıldız forvetin ise temsilcilerine ve takım arkadaşlarına “Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp kendimi göstermek istiyorum ama bu kadro orası için yetersiz. İyi transferler yapılırsa kalırım” dediği öğrenildi.

 

YILIN YILDIZI ICARDI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı İbrahim Hatipoğlu, idman öncesi GSYİAD üyelerinin belirlediği ödülleri sahiplerine takdim etti. Hatipoğlu, Dursun Özbek ve eşi Mesude Özbek'e de ödül verirken, “Mesude hanımın, başkanımızın bu sezonki başarısında büyük payı var” dedi.

SEZONUN ‘EN’LERİ

  • Yılın futbolcusu: Mauro İcardi
  • Yılın takımı: Galatasaray (Futbolcular adına kaptanlar Muslera, Gomis ve Kerem ödülü aldı).
  • Yılın hocası: Okan Buruk (Buruk'a tablo hediye edildi).
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