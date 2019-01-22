Meclis’te eğitim, narenciye, turizm ve devlet arazilerinin kiralanması ele alındı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda eğitim, narenciye, devlet arazi ve binalarının kiralanması, turizm, siyasi gelişmeler ve elektrik konusu ele alındı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda eğitim, narenciye, devlet arazi ve binalarının kiralanması, turizm, siyasi gelişmeler ve elektrik konusu ele alındı.

İlk güncel konuşmayı yapan HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu “Devlete Ait Arazi ve Binaların Kiralanması”nı irdeledi.

Sayıştay’ın bugünlerde devlet arazilerine ilgili bir rapor hazırladığına işaret eden Manavoğlu, kaynakların verimli değerlendirilmesinin yıllarca düşünülemediğini söyledi. Manavoğlu, devlete ait malların ihmal içinde yönetildiğini, sahip olunan kaynakların doğru değerlendirilmediğini ve bundan böyle emsallerinin değeriyle kiralanmasının önemine değindi.

Ana caddeler ve değerli bölgelerdeki menkullerin STÖ, parti ve derneklere düşük fiyatlarla kiralanmaması gerektiğini dile getiren Manavoğlu, son zamanlarda Dome Otel ile birlikte Vakıfların İdaresi’nin icraatlarının da gündeme geldiğini kaydetti.

Manavoğlu, devletin yüksek paralarla bakanlık veya kurumlara bina sağlamak için özel kişilere ciddi paralar ödediğini, bunun önüne geçmesi için Vakıflar İdaresi’nden kiralama yapılabileceğini söyledi.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın Dayanağı Olmadan Yaptığı Söylemler ve Vaatler” konulu konuşmasında eğitimde yeni bir kayıp yıl yaşanmamasının önüne geçecek uyarılar yapmak için konuştuğunu söyledi. Berova, gelecek yılki altyapı ihalelerinin şu an tamamlanmış olması gerektiğini ancak bu konuda adım atılmadığını savundu.

Bakanın basında sürekli 2 okul binası yapımıyla ilgili söylemlerde bulunduğunu ancak bu konuda henüz herhangi bir adım atılmadığını iddia eden Berova, hayırsal amaçlı vakıfların da bu tür yatırımlara katkı yapacak duruma gelememesinin üzücü olduğunu belirtti.

Yeni eğitim yılına yetişeceği iddia edilen okullar için geç kalındığını dile getiren Berova, 2018 yılında vaat edilenlerin bile yapılmadığını ileri sürdü.

Berova, DAÜ’nün İskele’ye yeni bir kampus kurması vaatlerinin gerçekleşemeyecek olmasının farklı bir gündem konusu olabileceğini belirterek, bu okullar için nerden kaynak ayrılacağını sordu.

Temel eğitim geliştirme projelerinin tamamlanmasına olanak sağlanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Berova, bu programın liselerde de uygulanacaksa bir an önce girişim başlatılması gerektiğini söyledi.

Berova, sınavlarla ilgili değişikliklerin de bir an önce anlatılması ve adım atılmasını önererek, yeni dönemin pek parlak olmayacağının şimdiden görüldüğünü kaydetti.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimde değil yılların, ayların bile kayıp olmasını istemediklerini belirterek, bütçenin geçmesiyle teknik çalışmaların yapıldığını ve sırayla ihaleye çıkılacağını kaydetti.

Berova’nın dile getirdiği projelerle ilgili de tek tek gelinen noktaları anlatan Özyiğit, İskele’ye yapılacak binayla ilgili kaynak çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Okullardaki öğretmen eksikliğinin giderilmesi için çalışmaların başladığını kaydeden Özyiğit, yüksek öğrenimin artık kayıt altında olduğunu belirterek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ÇALUDA

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda da “Narenciye” konulu konuşmasında, narenciyenin 1976 yılından beri yarıdan fazla azaldığını ve 2018’da ortaya çıkan ekonomik krizin narenciye sektörünü bitirdiğini iddia etti.

Narenciyede gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çaluda, mandalinanın yüzde 80’ninin bu yıl hala dalında olduğunu söyledi.

Kimsenin bir adım atmadığı bir dönemde en büyük gelir kaynaklarından olan narenciye sektörünün nasıl ayakta kalacağını bilemediğini anlatan Çaluda, devletin ve hükümetin narenciye sektörünün yanında olmadığını ve teşviklerin bu sektörün ayakta kalmasına imkan tanıyacak noktada olmadığını belirtti.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, “Limanlar ve Gemi Güvenliği” konusunda yaptığı konuşmada, konuşmalara cevap verecek yetkililerin salonda bulunmamasını eleştirdi.

Denizcilik kurallarının izolasyon altında dahi uluslararası kurallara uygun yapıldığını söyleyen Gündüz, ülkeye giren mülteci ve uyuşturucu maddelerinin kimlere kaynak sağladığını sordu.

Kıyı emniyet şeridi konusunun tüm ülkeler için çok önemli olduğuna işaret eden Gündüz, kıyı emniyetinin kıta sahanlığının korunması zorunluluğundan da önem kazandığını ve limanlardaki personel eksikliğinin denetlemeler açısından yarattığı sakıncaları anlattı.

Gündüz, limanlarda personel eksikliğinin neden olduğu sorunlara örnekler vererek, ülkeyi, girenin ve çıkanın denetlenebileceği bir yere çevirmenin zamanının geldiğini söyledi.

Ada ülkesinde limanların çalışmamasının ülkeye hiçbir şey girmemesi anlamına geldiğini ve bunun uzun vadede kaosa sebep olabileceğini dile getiren Gündüz, ülkelerinin güvenliğinin her zaman toplum tarafından çok merak edildiğini ve kendisinin de bu tür sorunları dile getirmekle yükümlü olduğunu belirtti.

ARIKLI

YDP Milletvekili Erhan Arıklı “KIB-TEK” konusunda yaptığı konuşmada, araştırma önergelerinin neden reddedildiğini sorgulayarak, 4’lü koalisyon hükümetinin bu konuda birşeyleri karartma ihtiyacı duyduğunu savundu.

Arıklı, “Keşke meclis oy birliğiyle bu önergeye evet deyip, halka, niye bu kadar yüksek faturalar ödendiğini anlatıp, sorumluları değerlendirebilseydik” dedi.

TATAR

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ise, önergenin reddedilmesinin kendisini derinden üzdüğünü kaydederek, bunun neden yapıldığına anlam veremediğini söyledi.

Kıb-Tek’kin her kademesinin meclise bağlı olduğunu söyleyen Tatar, milletvekillerinin tanımadığı ve yetkinliğini bilmediği kişilerin niye bu kurumu idare eder konuma getirildiğinin herkes tarafından bilinmesini istedi.

Tatar, hükümetin elektrik konusunda on yıllık ödeme planıyla adım atmasını yanlış bulduğunu ve böyle emrivakilerle kurumları sıkıntıya sokmayı onaylamadığını söyleyerek, konunun konuşulup tartışılması gerektiğinin aşikar olduğunu kaydetti.

Kıb-Tek’in mali yapısı hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ve konuyla ilgili bilgi alamadıklarını anlatan Tatar, bu araştırma önerisiyle herkesin gerekli bilgiye sahip olabileceğini ancak hükümetin buna izin vermediğini söyledi.

GÜRÇAĞ

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ “Turizmin Ekonomiye Katkısı”yla ilgili konuşmasında Kıbrıs adasının yat turizmi açısından büyük potansiyel taşıdığını belirterek, bu alanda hak edilen payın elde edilemediğini ve böylelikle ülkenin döviz girdisi açısından büyük kayba uğradığını söyledi.

Hem geçen hükümet döneminde, hem de bu hükümet döneminde marina projesinin yer aldığını belirten Gürçağ, böylesine değerli projenin hayat bulmasıyla ülke ekonomisine hem ciddi katkı sağlanacağını, hem de KKTC’ni uluslararası arenada tanınacağını kaydetti.

Gürçağ, Girne’ye gelen turistin iyi bir planlamayla çok büyük ekonomik katkı yapabileceğinin altını çizerek, marina projesinin hayata geçmesiyle ülkenin kaderinin değişeceğini ve bu konuda neler yapıldığını bilmek istediğini belirtti.

Gürçağ, ülkeye kazanç, vatandaşlara istihdam imkanı sağlayacak her projede yer almaya hazır olduklarını vurguladı.

ZAROĞLU

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu “Genel Olarak Siyasi Gündem” hakkında yaptığı konuşmasında, Başbakan’nın güncel konuşmalarla ilgili dün yaptığı konuşmayı değerlendirdi.

Gündemin çok hızlı değiştiğini ve çekilen peşkeşleri bile takip edemediklerini iddia eden Zaroğlu, Dome Otel’le ilgili yapılan konuşmaları ve söylemleri ele alarak çeşitli eleştirilerde bulundu.

Zaroğlu, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Dome Otel ve kendi teklifiyle ilgili açıklamalarını da eleştirerek, kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Bertan Zaroğlu, işçinin ve emekçinin hakkını savunduğunu iddia edenlerin hak yediğini ve kendilerinin bu işin hukuki boyutunu sonuna kadar götüreceklerini söyledi.

Bugünkü önerge konusunun da hükümet partileri tarafından engellendiğini kaydeden Zaroğlu, “Nerden korkuyorsunuz? Halktan sakladığınız nedir?” dedi.

Zaroğlu, elektrik fiyatlarına yapılan zammı örnekler vererek eleştirdi ve konuşmasını elektrik konusunda öneriler sıralayarak tamamladı.

Konuşmaların ardından yazılı ve sözlü sorular ele alındı ve Genel Kurul bugünkü toplantısını tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 28 Ocak Pazartesi saat 10.00’da yeniden toplanacak.