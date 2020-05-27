Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları devam edecek

lagadi’de dalgalara kapılarak denizde kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan, Sahil Güvenlik, Sivil Savunma,Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri ve KKTC Balıkçılar Birliği’ne üye balıkçıların katılımı ile dün de denizden, havadan ve karadan aranmış, ancak arama çalışmalarından bir sonuç alınamamıştı.
Polis Basın Subaylığı, Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmalarına hava koşullarının durumuna göre bugün de devam edeceğini duyurmuştu.
Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmalarına başlanması bekleniyor.
Alagadi -3 mevkiinde denize giren Ceyhan ve 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir dalgalara kapılarak kaybolmuş ve arama çalışmaları sonucunda Gözde Nur Binbir’in cansız bedenine ulaşılmıştı.
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