Melo'ya büyük 'onur': Yılın en gaddar oyuncusu seçildi

Brezilya'nın UOL Esporte Gazetesi, yapılan oylama sonucunda ‘yılın en gaddar oyuncusu' olarak Melo'nun seçildiğini duyurdu. Melo oyların %51.8'ini alarak, ilk sırada kendine yer buldu.
35 yaşındaki oyuncu ligde çıktığı 29 maçta 2 gol ve 1 asiste imza atarken, 19 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.
Dört sezon formasını giydiği Galatasaray'da üç şampiyonluk yaşama başarısı gösteren Felipe Melo, Palmeiras'ın yolunu tutmuştu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.