  • BIST 91.101
  • Altın 216,242
  • Dolar 5,2837
  • Euro 6,0184
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Melo'ya büyük 'onur': Yılın en gaddar oyuncusu seçildi

» »
Bir dönem Galatasaray forması da giyen, Palmeiras'la Brezilya Ligi şampiyonluğu yaşayan Felipe Melo, ülkesinde ‘yılın en gaddar oyuncusu’ oldu.
Melo'ya büyük 'onur': Yılın en gaddar oyuncusu seçildi

Brezilya'nın UOL Esporte Gazetesi, yapılan oylama sonucunda ‘yılın en gaddar oyuncusu' olarak Melo'nun seçildiğini duyurdu. Melo oyların %51.8'ini alarak, ilk sırada kendine yer buldu.

 

35 yaşındaki oyuncu ligde çıktığı 29 maçta 2 gol ve 1 asiste imza atarken, 19 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.

Dört sezon formasını giydiği Galatasaray'da üç şampiyonluk yaşama başarısı gösteren Felipe Melo, Palmeiras'ın yolunu tutmuştu.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FIFA, dünyanın ilk kadın futbol hakeminin bir Türk olduğunu tescilledi18 Aralık 2018 Salı 14:27
  • Manchester United, Jose Mourinho'nun görevine son verdi18 Aralık 2018 Salı 13:10
  • Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler: Ronaldo Madrid'e dönüyor17 Aralık 2018 Pazartesi 14:36
  • Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık17 Aralık 2018 Pazartesi 10:15
  • Ersun Yanal Fenerbahçe'de14 Aralık 2018 Cuma 10:05
  • Fenerbahçe'de Cocu dönemi resmen bitti13 Aralık 2018 Perşembe 12:08
  • Mohamed Salah: Köklerini unutmayıp Mısır'da binlerce kişiye yardım eden Liverpool yıldızı13 Aralık 2018 Perşembe 10:20
  • İngiltere bunu konuşuyor: Özil, Lacazette ve Guendouzi'nin uyuşturucudan bayılma görüntüleri08 Aralık 2018 Cumartesi 21:13
  • Arsenalli yıldız futbolcuların uyuşturucu partisi gündem oldu07 Aralık 2018 Cuma 15:21
  • Kaleciyi gol yemekten sahaya giren köpek kurtardı (video)05 Aralık 2018 Çarşamba 14:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti