Meme Kanseri Tedavisinde Etkili Gıdalar Nelerdir?

Dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanserler arasında yer alan meme kanseri, kanserden ölüm nedenlerinden en önemlisini oluşturuyor.

Bazı sağlıklı gıdalar yaşam süresini uzatıyor

Son yapılan çalışmalarda sağlıklı beslenme ile meme kanseri gelişim riskini azaltma arasında ilişki olduğu gösteriliyor. Özellikle bazı meme kanseri alt tiplerinden olan hormon reseptörü negatif meme kanseri ve menopoz sonrası gelişen meme kanserinde azalmalar görülüyor. Yapılan çalışmalar özellikle soya içeren gıdaların tüketimi, meyve tüketimi ve turpgillerin tüketiminin meme kanseri riskini azalttığını gösteriyor. Ayrıca bazı sağlıklı gıdaların da meme kanserinin tekrarlama riskini azalttığı ve yaşam süresini uzattığı görülüyor. Bu etkilerini özellikle tümörün östrojen reseptörü üzerine etki ederek gösteriyor.

Soya içeren yiyecekler : (kuru fasulye, bezelye ve nohut vb.) koroner arter hastalığı, diyabet ve meme kanseri gelişimi riskini azaltıyor. Bu konuyla ilgili olarak özellikle Asya popülasyonu üzerine yapılmış çok sayıda çalışma bulunuyor.

Meyveler: Meyveiçinde yer alan pomegranat, antioksidan etkisi ile meme kanseri riskini azaltıyor. Meyvelerden limon, portakal, mango, greyfurt, hünnap ve misket limonu tüketimi öneriliyor. Elma ve kabuğunda yer alan flavonoidinin yine meme kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği gösteriliyor.

Sebzeler: Özellikle brokoli, brüksel lahanası, karnabahar, su teresi tüketilmesi meme kanseri riskini azaltırken, pancardan elde edilen bazı maddelerin kanser hücreleri üzerine ölümcül etkisi olduğuna dair çalışmalar bulunuyor.

Baharatlar: Zencefil, sarımsak, çörek otu içerisinde yer alan bazı biyoaktif maddelerin anti meme kanseri etkileri gösteriliyor. Bu baharatların tüketimi meme kanseri hastalarında meme kanserinin yayılımını da azaltıyor. Kırmızıbiberde bulunan kapsaisin meme kanseri hücrelerinin çoğalmasını azaltırken, kara biber ve safranın da kansere karşı etkileri gösteriliyor. Meme kanseri üzerindeki etkileri en iyi gösterilmiş baharatlar zencefil, sarımsak ve çörek otudur.

Tahıllar: Süpürge darısı, arpa ve buğday üzerinde yapılan çalışmalarda bu tahılların tüketiminin meme kanseri hücrelerinin büyümesini azalttığı gösteriliyor.

Kemoterapi sırasında tüketilenler doktora danışılmalı

Sağlıklı bireylerde meme kanseri riskini azaltmak amacı ile bu gıdaların tüketimi öneriliyor. Ancak, bu doğal gıdaların tüketimi ile ilgili dikkatli olunması gereken önemli bir nokta var: Meme kanseri tanısı ile tedavi gören hastaların özellikle kemoterapi sırasında, doğal gıdalar ile kemoterapi ilaçları arasında etkileşim olabileceğini bilmesi ve kullanmaması gereken gıdalar ile ilgili olarak kendi hekimlerine danışmaları önemlidir. Meme kanseri tanısı ile aktif tedavi altındaki hastaların bu gıdaların tüketiminde hekimleri ile iletişim içerisinde olmaları gerekir. Tedavi sonrasında uzun dönemde meme kanserinin yayılmasından ve tekrarlamasından korunmak amacı ile bu tür doğal gıdaları kullanmaya devam edebilirler.

KISA KISA BİLGİLER

Dünyada meme kanseri istatistikleri

· Dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseri.

· Amerika'da her 8 kadından 1’i yaşamı boyunca meme kanseri oluyor.

· Tüm dünyada meme kanseri görülme hızı 100 bin’de 45.6, bu oran Batı’ya gidildikçe yükselirken Doğu’ya gidildikçe azalıyor.

· En yüksek meme kanseri görülme oranı Kuzey Avrupa Ülkeleri ve Kuzey Amerika'dadır.

· Türkiye'deki oranlar da dünya ortalamasına yakındır. Ancak son 20 yılda Türkiye'de meme kanseri görülme oranı 2 kat artarken, görülme yaşı da gittikçe azalıyor. Türkiye'de tüm meme kanserlerinin yaklaşık yüzde 20’si 40 yaş ve altındadır.

· Her 4 kadın kanserinden biri meme kanseri, kadınlarda tüm kanserlerin %11.5’i obezite ile ilgili.