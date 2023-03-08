Meral Akıncı: 8 Mart Dünya Kadınlar günü kadın hakları hareketinde bir odak noktasıdır

Bu gün, insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, sosyal ve siyasi başarılarının kutlanmasına ayrılmıştır. Yaşadığımız deprem felaketi bize bir kez daha göstermiştir ki , Toplumsal cinsiyet eşitliğinin olmadığı toplumlarda afet durumlarında kadının omzuna yüklenilen yük kadının verdiği mücadeleyi daha da zorlaştırmaktadır. Kadından Yaşama Destek Derneği olarak, 25 Kasım 2022 de tekrar meclise sunduğumuz ev içi şiddet yasasının ivedilik kazanmasına rağmen hala daha komitede beklemede olduğunun altını çizerek, 16 yaşındaki bir genç kızın flört şiddetine maruz kaldığı bir ilişki sonucu öldürülmesinin ardından, derhal ev içi şiddeti yasasının yürürlüğe girmesi gerektiğini ve okullarda Toplumsal Cinsiyet Adaleti ve Sağlıklı İlişki Eğitim Kılavuzunun müfredatlara dahil olması gerektiğini bir kez daha vurgularız. Sadece

8 Mart değil her gün emek vermeye bu uğraş verilirken toplumun her kesimi ile dayanışma göstermeye ve bıkmadan yılmadan kadının toplumdaki yerini güçlendirmeye devam edeceğiz.