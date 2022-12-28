Meryem Göçmenoğlu Hayatını Kaybetti

Aydınköy’ün sevilen isimlerinden Meryem Göçmenoğlu bugün hayatını kaybetti.
Göçmenoğlu’ Hüseyin Cahitoğlunun cenazesi aynı gün Aydınköy Cami’sinde kılınan cenaze namazının ardından Aydınköy Mezarlığı’nda sonsuzluğa uğurlandı.
Aydınköy’ün sevilen isimlerinden Meryem Göçmenoğlu bugün hayatını kaybetti.
Göçmenoğlu’ Hüseyin Cahitoğlunun cenazesi aynı gün Aydınköy Cami’sinde kılınan cenaze namazının ardından Aydınköy Mezarlığı’nda sonsuzluğa uğurlandı.
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